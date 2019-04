Erik Helmerson: Man måste varken dissekera ”Game of thrones” eller terriern

Nyligen skrev jag en text om skrivande och tyckande människors outsläckliga drift att tolka in all tänkbar samtid i ”Game of thrones”. Min tes var att serien är så populär inte för att den mellan raderna talar om Trump och klimathotet utan för att den är välskriven och spännande. Sedan åkte jag till en ö och umgicks med en bullterrier.

Trots att detta ofta är en heltidssysselsättning hann jag läsa Johan Norbergs svar (DN Kultur 22/2), där han beskriver några av de nivåer som ”GoT” kan läsas på. Han redogör initierat för skildringen av skuldkriser, vetenskapsmonopol, stadsstater och olika institutionella förklaringar till varför seriens Westeros inte blomstrar ekonomiskt och utvecklar elbilar.

Och jag skulle aldrig motsäga att det är fullt möjligt att tolka ”Game of thrones” så. Min tes är snarare att det inte är alldeles nödvändigt, kanske inte ens önskvärt.

Låt mig återvända till terriern. En sådan kan vara användbar på många vis.

Man kan ingående redogöra för hur rasen avlats och använts i historien, och förklara varför tiden efterfrågade just dessa egenskaper. En ihärdig skribent kan säkert upptäcka att Shakespeare beskrev en sådan terrier redan 1597 och bestämma sig för att just den hunden var oerhört viktig för just den pjäsen, vilket sannerligen ingen tänkt på förut.

Det finns också andra sätt att förhålla sig till en hund. Man kan till exempel bara ha den i knät.

Populärt på senare år är att politisera och ”problematisera” den. Man kan då påminna sin publik om vad diverse sociologer och genusvetare i bok- och artikelform uttalat om hundar i allmänhet och denna ras i synnerhet.

Man kan även notera att rasen var populär i Kalabrien vid 1900-talets början och fundera över de slående parallellerna till vår tid. Inte minst kan man dissekera den och redogöra i detalj för dess matsmältning.

Allt detta är för oss skrivande människor sätt att förvandla denna så enkla, men ändå så komplicerade terrier till valuta och betala vår hyra därmed, vilket man inte kan säga något ont om.

Men det finns också andra sätt att förhålla sig till en hund. Man kan till exempel bara ha den i knät, känna dess värme och kärlek, följa med i andra änden av kopplet när den tar sin morgonpromenad.

Man kan förundras och känna den största tacksamhet över att en sådan varelse satts på vår jord. Man kan stirra in i terrierögonen, försöka föreställa sig terriervärlden och ställa en av de eviga frågorna: Vad i hela fridens namn rör sig just nu i din lurviga terrierskalle?

Det är inte ett sämre sätt att förhålla sig till hunden. Det är dessutom, skulle jag säga, en mer framkomlig väg för att förklara dess stora popularitet.