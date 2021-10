Ledare: Erik Helmerson: Moderna museet ger mer frågor än svar om Lars Vilks

Det är bra att Gitte Ørskou, överintendent på Moderna museet, berättar varför hon inte vill köpa in Lars Vilks rondellhund. Men hennes debattartikel i Sydsvenskan ger fler frågor än svar.

● ”Yttrandefrihet och konstens frihet är givetvis självklara kärnvärden för Moderna museet”, skriver hon. ”Men frihet kommer med ansvar att förstå sin position i relation till andras och utan denna premiss blir grunden för yttrandefrihet och demokrati snabbt till en pastisch av polariserade positioner.”

Vad betyder det? ”Frihet kommer med ansvar att förstå sin position” – är det en variant på att Vilks skapar utifrån någon sorts privilegium och att hans verk ”slår nedåt”? Det är i så fall bara Ørskous egen åsikt. Man kan lika gärna se det som att Lars Vilks utmanade en liten men våldsbenägen och extremt intolerant gren av en världsreligion som har stöd av några av världens rikaste regimer.

Precis allt kan uppfattas som kränkande. Ge mig ett enda exempel på motsatsen.

● ”Jag måste säga att jag förvånas över att flera tongivande konstkritiker så tvärsäkert tycker att det är så självklart att inkludera verk som grundar sig på hatisk och kränkande ikonografi i Moderna museets samling”, skriver Gitte Ørskou.

Frågan är väl snarare varför man inte skulle göra det. Om museerna ratar konst som uppfattas som hatisk och kränkande av någon grupp eller individ – då blir det tomt. För jo: Precis allt kan uppfattas som kränkande. Ge mig ett enda exempel på motsatsen.

● ”Formen för Vilks verk (...) är inte nyskapande eller konstnärligt intressant i sig. Att konst testar gränser, skapar debatt och provocerar är inte nytt. Jämfört med andra provokationer – som Andres Serranos ”Piss Christ”, Maurizio Cattelans ”La Nona Ora” eller till och med Christoph Schlingensiefs ”Foreigners out! Schlingensiefs container” – saknar det också en mer sofistikerad form eller uttryck.”

Ja, även här handlar det om åsikter. Ska man renodla det så är varken ”Piss Christ” – Jesus nedsänkt i kiss – eller ”La Nona Ora” – påven dödad av en sten – särskilt sofistikerade i sig. Poängen med dem (förutom att de gör kristna i allmänhet och katoliker i synnerhet ganska ledsna) är väl just den diskussion de ger upphov till? Det vore konstigt att hävda att exakt samma sak inte skulle gälla Lars Vilks rondellhund.

Moderna museet köper in vilken konst det vill, och det är fånigt att mena att yttrandefriheten kräver att Vilks ska finnas just där. Men det finns många människor som anser att han särbehandlas av kulturvärlden, och institutioner som Moderna, enbart på grund av att det är just muslimer i allmänhet och islamister i synnerhet som han provocerade. Gitte Ørskous svar räcker inte för att övertyga om motsatsen.