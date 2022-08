Erik Helmerson: Morgan Johansson utgår från att jag är helt dum i huvudet

VAL 22

”Enligt Moderaterna så är alltså Magdalena Andersson nu ingen mindre än djävulen.” Orden kommer från justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Det låter otroligt upprörande: Har M kollektivt kallat Svea rikes självaste statsminister för fan själv?

Nej, för vad ”Moderaterna”, i form av partiets presschef Niklas Gillström, sagt var i själva verket detta: ”When you dance with the devil, the devil doesn't change. The devil changes you.” Apropå Annie Lööfs uttalande i DN om att hon är beredd att sitta i en S-regering.

Är Morgan Johansson så enfaldig att han tror att denna liknelse är att påstå att Magdalena Andersson är djävulen? Knappast. Vad han däremot tror – och detta är nästan ännu mer provocerande – är att jag är det. Hans tanke är att jag ska läsa hans ord och tänka ”Ajajaj, de där Moderaterna påstår verkligen dumknäppa saker, dem kan man ju minsann aldrig rösta på”.

I fjol var det lite ombytta roller över blocken. Då var det Peter Hultqvist (S) som använde uttrycket ”sminka en gris” om SD:s nya framtoning. ”De kallar oss för grisar!” utbrast Jimmie Åkesson och litade även han på att hans sympatisörer skulle vara, eller låtsas vara, så enfaldiga att de inte förstod något så avancerat som en liknelse.

Partister som borde veta mycket bättre går i exalterat stabsläge.

En del hävdar att denna valrörelse är den smutsigaste någonsin. Det är svårt att analysera en resa så länge tåget rusar fram i 200, och man får tänka på historiska kosackval och 1970-talets rallarsvingar mellan Olof Palme (S) och Gösta Bohman (M). Men vad som gör mig beklämd är just dumheten.

Om Liberalernas närmande till SD skrev ett annat statsråd, Annika Strandhäll (S), på Twitter: ”Att man bytt ut en färgad kvinna mot en vit äldre jovialisk man har ju inte direkt förändrat att det är det man nu gör”.

Nu ökar antalet ”attackannonser”, vars enda funktion är att förklara hur dum motståndaren är, inför valet, enligt TV4. Partister som borde veta mycket bättre går upp i exalterat stabsläge. Blind lojalitet, whataboutism och demoniserande kollektivisering av motståndaren dansar hand i hand. Varje nedriven valaffisch i Högdalen sägs vara ett bevis på ”vänsterns syn på yttrandefriheten”. Om det inte är en vänsteraffisch som fått klotter på sig, då är det belägg för ”högerns förakt för demokratin”.

Valrörelsen har stort behov av en vuxen i rummet. Jag är snart beredd att rösta på vilket parti som helst, oavsett om det kräver att alla myndiga svenskar ska bära en anka på huvudet. Bara deras tilltal är lite trevligt och de inte behandlar mig som en idiot.