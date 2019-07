Erik Helmerson: När sosse-Sverige inte fick sjunga i Abbas kör

Rubriken i ett av tidskriften Economists sommarnummer parodierar förstås en för många svenskar välkänd låttitel: ”The winner (no longer) takes it all – Hur Warren Buffetts miljarder kan hjälpa Bernie Sanders att trotsa Abba”.

Vad det handlar om är en sedan länge kasserad svensk modell som plockats upp ur historiens soptunna, putsats, fejats och nu presenteras som glimrande ny av både den amerikanska presidentkandidaten Bernie Sanders och brittiska Labour: löntagarfonderna.

Texten tar minnesgoda (läs: gamla) svenskar tillbaka till den tid då Socialdemokraterna, som i decennier drivit den politiska och kulturella makten åt vänster, i mitten av 1970-talet fick för sig att socialisera också ekonomin.

I korthet handlade det om att kapa företagens vinster och stoppa dem i fonder, kontrollerade av facket. Idén drevs av LO och var till och med för radikal för Olof Palme, som dock bestämde sig för att sitta i den framrusande båten snarare än välta den.

Näringslivet reagerade med undran och med skräck mot detta svepande yxhugg till socialiseringsidé. En stor motkampanj trummades i gång av Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, och det är här Abba kommer in. Eller rättare sagt, deras större-än-livet-manager, Stikkan Anderson.

För trots vad Economist skriver var det han, inte Abborna själva, som tog striden mot fonderna. Och det rejält. Han skrev, agiterade och hotade att ta bandet från Sverige.

I juli 1982 annonserade så Stikkan Anderson planer på en stor antifondgala på Gröna Lund, med ”ballonger, flyguppvisning och fyrverkeri plus massor med artister”. Abba skulle ”medverka”, om än inte spela som band.

De utgjorde ett reellt hot mot marknadsekonomin och lyckades driva företag som Ikea, Tetra Pak och H&M ut ur Sverige.

Det tog drygt en månad, sedan dementerade Abba. ”Vi är motståndare till fonderna, men det skulle väcka ett löjets skimmer om vi ställde upp i galan”, sa Björn Ulvaeus till DN och konstaterade att bandet blivit ofrivilligt slagträ i fonddebatten.

Men party blev det, såväl på Grönan som på Gärdet, där bland andra Cornelis Vreeswijk och Rolf Wikström spelade på motfestivalen ”Rock mot SAF”. På Stikkan Andersons gala medverkade namn som Kjerstin Dellert och Bosse Parnevik, med Janne ”Loffe” Carlsson som konferencier.

Löntagarfonderna var en fiaskoidé. De utgjorde ett reellt hot mot marknadsekonomin och lyckades driva företag som Ikea, Tetra Pak och H&M ut ur Sverige. Att de nu ens övervägs i vänsterkretsar på båda sidor av Atlanten är ännu dummare än att låta Stockholms dåvarande finansborgarråd John-Olle Persson sjunga med Abba.

För det var så han svarade, Stikkan Anderson, när Persson utmanade honom på fonddebatt: ”Det är samma sak som om jag skulle be John-Olle sjunga i kören på Abbas skivor.”