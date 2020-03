Erik Helmerson: När FN kryper för Kina måste EU stå rakryggat

Bilderna är direkt patetiska.

Det var i lördags som Hongkongjournalisten Yvonne Tong via länk intervjuade Bruce Aylward, vice generalsekreterare för FN-organet WHO, Världshälsoorganisationen. När Tong tar upp Taiwan – som tycks vara ovanligt framgångsrikt i kampen mot det nya coronaviruset – påstår Aylward att han inte hör frågan. Tong erbjuder sig att upprepa den, men han svarar: ”Nej, vi tar nästa fråga i stället”.

När Taiwan åter nämns i intervjun stänger FN-mannen helt sonika av webbkameran, och när han blir uppringd igen och Taiwan kommer upp svarar han: ”Vi har redan pratat om Kina”.

Vad är det egentligen som händer? Rent formellt är det en följd av att Taiwan inte släpps in i WHO eftersom Peking ser landet som en del av fastlands-Kina. Men i realiteten ser vi ett ovanligt avslöjande exempel på hur Kinas världsbild tvingar sig in i omvärldens tankemönster; ett mentalt övergrepp där i det här fallet FN har gjorts försvarslöst inför det kinesiska maktspråket.

Det är regimen som nu försöker utnyttja pandemin för att öka sitt globala inflytande

Det har protesterats en del mot president Trumps tilltag att kalla corona för ”det kinesiska viruset”. Och det är sant att begreppet på ett synnerligen orättvist och rasistiskt sätt lägger kollektiv skuld hos det kinesiska folket – en skuld som i stället borde hamna hos diktaturen i Peking.

För det är regimen som mörkat, förtigit och ljugit om virusets utbredning. Det är regimen som tystat visselblåsare och sanningssägare. Och det är regimen som nu försöker utnyttja pandemin för att öka sitt globala inflytande – i Sverige bland annat genom att gå till storms mot medier som SVT och Expressen så snart Kina nämns i mindre smickrande sammanhang.

FN är av tradition ett dåligt demokrativapen, och WHO i synnerhet har utmärkt sig för sitt Kinakrypande under pandemin. Vad som skulle kunna stå emot är EU. Därför är det oroande att unionen talar med olika tungor mot diktaturen, och givetvis att det demokratiska väst alltför ofta låter sig representeras av folk som Bruce Aylward.