Erik Helmerson: ”Perspektivträngsel” är det mest samtidssvenska ord jag hört

I en ny delredovisning från Kommissionen för jämställda livsinkomster framkommer att kvinnor har 77 procent av mäns livsinkomst. En orsak är att kvinnor och män mottar olika sorters offentligt stöd som ger olika utfall på inkomsten. Bra att det uppmärksammas, tänkte jag.

Så tittade jag på kommissionens sammansättning. En ledamot forskar om ”stereotyper kopplade till utseende” och en annan har skrivit boken ”Feministfällan”, som enligt förlaget är ”ett stridsrop till en rörelse som behöver påminnas om att vi vill något så radikalt som att skapa ett samhälle med samma möjligheter för alla”.

Det är verkligen inget fel med dessa forskningsfält. Samtliga ledamöter är säkert utmärkta och kompetenta i sitt fack. Vad jag undrar är: Finns en risk för ”som man ropar får man svar”? Eller snarare ”som den man ropar till får man svar?”

Det är klart att det är bra att experter på till exempel jämställdhet utreder dessa frågor – men skulle en rekryterare till en försvarsutredning främst gräva bland före detta överstar? En skattekommitté bestå av idel Handelsekonomer?

Det betyder att man inte ska vara blyg, alla perspektiv är lika viktiga. Undra på att det blir trångt i farstun.

Ett talesätt lyder: ”What knows he of England who only England knows?” – ett briljant sätt att uttrycka att det kanske inte är den som har huvudet längst inne i ett ämne som bäst kan behandla det ur ett perspektiv som gynnar hela samhället.

Ordet ”perspektivträngsel” dyker upp redan på sidan 12 i redovisningen. Det är det mest samtidssvenska ord jag hört. Det definieras som ”att perspektiv som jämställdhet, hållbarhet och diskrimineringsfrågor riskerar att tränga ut varandra”. Och ja, det blir ju jättebesvärligt: Hallå, vi måste ha in barnperspektivet också. Och integrationsperspektivet. Och...

Det är väl därför man uppfann ett annat ord, ”intersektionalitet” (återkommer också i redovisningen). Det betyder att man inte ska vara blyg, alla perspektiv är lika viktiga, alla ska med. Undra på att det blir trångt i farstun.

Missförstå mig inte. Uppdraget är angeläget. Men: sådana här förslag och utredningar tenderar att leva kvar i debatten. Ministrar och debattörer hänvisar till dem. De blir facit. Man måste kunna lita på dem. Om man misstänker att det är en aktivist som gjort utredningen, och/eller att den är för anpassad till samtida trender, minskar dess trovärdighet.

Det är en princip jag är ute efter, inte Kommissionen för jämställda livsinkomster. Jag säger inte att den hade fått ett bättre resultat om den bestått av fyra centralbyråkrater. Men kanske hade produkten varit mindre tidspräglad, mer hållbar. Mer orädd?

En av de viktigare delarna av regeringars maktutövning är just tillsättandet av utredningar och kommissioner. Kanske måste vi i högre grad granska och ifrågasätta dem. Problematisera utredningsnormen, helt enkelt. (Trendordet ”norm” förekommer på 40 ställen på redovisningens cirka 160 sidor.)