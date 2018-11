Erik Helmerson: Pröva yttrandefrihetens gränser – flytta nazisternas demonstrationståg

Den 30 november 1718 stoppade kung Karl XII en kula med tinningen i en löpgrav vid den norska fästningen Fredriksten. En livskraftig teori hävdar att skottet kom från egna led, men det mesta tyder på att kungen dödades av en fiendekula.

Hotet mot den svenska demokratin kommer däremot ofta inifrån. På fredag manifesteras det, i dubbel bemärkelse, av Nordisk ungdom som aviserat ett fackeltåg genom centrala Stockholm som en hyllning på 300-årsdagen av kungens död.

Gruppen följer därmed en tradition med rötter i Lund. Där tågade studenter med facklor redan på 1800-talet, men under förra seklets sista decennier radikaliserades såväl demonstranter – tåget fylldes av hakkors och heilande händer – som motdemonstranter.

Nu, inför 300-årsdagen, är det alltså dags att aktivera en annan svensk tradition, nämligen diskussionen om ifall det är dags att förbjuda nazistiska organisationer och yttringar. Själva ideologin är svår att förbjuda så länge man inte kan åsiktsröntga folks huvud, men ska nazister och andra extremister ha rätt att organisera sig, mötas och sprida skräck och våld i svenska stadskärnor?

Just detta var ämnet på den senaste konferensen med SKMA, Svenska kommittén mot antisemitism, tidigare i november. Bland panelisterna fanns poliser, jurister, forskare och politiker. Ense var de inte, men de väckte många tankar och illustrerade väl frågans komplexitet.

För en sak är säker: Det sista man ska göra är att låtsas som att detta är enkelt. Den som använder argument av typen ”nazism ska förbjudas, punkt slut” måste kunna besvara flera frågor. Var drar man till exempel gränsen för vem som är nazist? Och vilka andra totalitära ideologier bör omfattas av samma kategoriska resonemang?

Också ståndpunkten ”yttrandefriheten måste gälla även problematiska åsikter som nazism” är knepig. I själva ideologin ligger ett allvarligt hot mot bland annat just yttrandefriheten. Ska demokratin tillåta rörelser som vill avskaffa den? Ska vi ge skydd i vårt hus åt någon vars uttalade mål är att döda oss?

Varför måste nazisterna få tillstånd just på känsliga platser och tider, som Göteborg under Bokmässan eller under Almedalsveckan

En av de viktigare frågorna gäller deras demonstrationer: Ska nazister med hänvisning till yttrandefriheten få lamslå de centrala delarna av svenska städer? I synnerhet med tanke på att deras blotta närvaro i grupp och uniformsliknande kläder kan uppfattas som extremt hotfull av till exempel politiska motståndare och minoritetsgrupper.

De senaste åren har polismakten bytt taktik mot demonstranterna. De får tillstånd och poliserna på plats undviker i möjligaste mån att göra ingripanden på plats. I stället filmar man och åtalar i efterhand.

Just detta skedde i fjol under Bokmässan i Göteborg, med demonstrationen som senare fick tillstånd att genomföras i närheten av stadens synagoga. Det blev oroligt på plats, inte minst på grund av stora protester, men åtalen kom långt efteråt. Rättegång om hets mot folkgrupp pågår just nu mot 17 nazister.

Det går att förstå polisens taktik, som påminner om agerandet vid fotbollsmatcher. Att gå in i en folkmassa för att gripa individer kan ge snabb och brutal upptrappning. Å andra sidan: Varför måste nazisterna få tillstånd just på känsliga platser och tider, som Göteborg under Bokmässan eller under Almedalsveckan då hela den svenska politiska eliten finns på plats?

Det brukar hävdas att yttrandefriheten skyddar rätten till sådana demonstrationer. Men samhället har också rätt att skydda sig mot våld och hets. Vad skulle hända om nazisterna fick demonstrationstillstånd under Almedalsveckan – men på Fårö i stället, eller på Öland? I Årjäng?

Eller vad skulle hända om polisen helt avslog ansökan, med hänsyn till organisationernas art, deras våldsbenägenhet och tidigare brott de begått?

Svaret på den frågan – som skulle kunna gälla även andra extremistgrupper – verkar vi inte ha. Saken tycks inte ha prövats i tillräckligt hög instans. Detta är märkligt och måste förändras. Domstolarna borde tydligare slå fast yttrandefrihetens gränser. Vi behöver rejäla prejudikat. Vilka försvarsåtgärder mot demokratins fiender tillåter de befintliga lagarna?

Det hävdas ibland att extremister måste ha rätt att demonstrera i stadskärnor för att på ett rättvist sätt kunna bilda opinion. Men det var länge sedan, nu har de ett helt internet att propagera på. Deras demonstrationer har andra syften, som de inte borde få myndigheternas hjälp med.

Visst kan man vara varsam inför ett sluttande plan, där allt fler organisationer riskerar att tystas. Men planet sluttar åt två håll – det kan vara minst lika vanskligt att tillåta för mycket när demokratin sätts under tryck.

Samhällets rätt att skydda sig självt måste gå före extremisters rättighet att visa sig i grupp när och var de vill.