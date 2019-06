Erik Helmerson: Rör inte min valfrihet (om du inte ska förbättra den)

Just nu: spara 50%

På Pensionsmyndighetens hemsida för premiepensionen finns i dag (minst) 559 olika fonder att välja mellan. För en sparare som är intresserad och insatt känns det väl som ett ymnighetshorn, som att vara fem år och komma in i en godisbutik med en börs full av pengar som man inte får göra av med på något annat sätt än i just denna butik.

Är man däremot lite osäker lär utbudet snarare skrämma än locka. Just därför såg oseriösa förvaltarbolag länge möjligheten att under täckmanteln av ”PPM-rådgivning” komma in och kapa åt sig stora delar av våra premiepensioner med grov osthyvel. Just därför uppstod en marknad där Robert, 20, ringde hem till sparare klockan åtta på kvällen och mycket entusiastiskt tipsade om fonden Uranus Eko Extra Yield Supreme, för övrigt just samma fond som avlönade Robert, 20.

I SvD Debatt pågår i dagarna en intressant debatt om premiepensionssystemets framtid. Frågan utreds just nu, reglerna har redan stramats åt och ytterligare skärpningar väntar. För strama sådana, varnar Joacim Olsson, vd för Aktiespararna: ”Ytterligare ett stort antal fonder kommer att försvinna i den utsorteringsprocess som Premiepensionsmyndigheten just nu leder. Ofta är det prisvärda och bra fonder som slängs ut i processen – till de stora bankernas och deras indexnära fondförvaltares glädje.”

Pendeln har alltså vänt. Nu är risken att den svänger tillbaka för långt och sveper med sig alldeles för mycket på resan.

För grundidén med PPM-systemet var bra. Allt annat lika är det bättre att medborgaren själv bestämmer hur hen vill använda sina pengar än att en aldrig så välment politiker gör det. Ingen skulle riskera att bli ruinerad på dåliga PPM-beslut – bara 2,5 procent av lönen går till systemet – däremot finns chansen för den som fattar kloka beslut att få en betydligt bättre pension.

Möjligheten att vägra välja ska förstås också finnas, och finns.

Problemet var att ingen vårdade reformen.

Lösningen är inte att avskaffa valfriheten, det är att reglera den. Inte att i panik hugga ner hela trädet, utan att ansa grenverket.

Det finns en tydlig parallell i ett annat system som fått mycket kritik, friskolorna. Även det var en reform som var mycket efterlängtad efter 746 år av Sosse-Sverige där politiker ansågs vara de bäst lämpade att fatta viktiga beslut som påverkade människors liv. Men på samma sätt som pensionssystemet gick från i grova drag ett alternativ till 559 – det har varit ännu fler – tilläts skolutbudet expandera utom all kontroll.

Skolvärldens motsvarighet till Robert, 20, är ägaren till en koncern som kunde gå i konken och lämna barnen på skolgården, eller en salafistisk imam som startar vad som visar sig vara rena koranskolan.

Men lösningen är inte att avskaffa valfriheten, det är att reglera den. Inte att i panik hugga ner hela trädet, utan att ansa grenverket.

Regeringens hantering av premiepensionerna är vettigare än hur de ser på friskolorna. Det tycks inte finnas några planer på att helt strypa valfriheten vad gäller pensionsfonder.

För alternativen i skolvärlden ser det mörkare ut. Socialdemokrater ogillar friskolor i allmänhet och religiösa sådana i synnerhet – nu har de tillsammans med C och L beslutat sig för att försöka stoppa åtminstone nya religiösa skolor. Logiken i att lägga mödan där i stället för att med kraft stoppa dåliga skolor – privata som offentliga – är oklar, det viktiga är väl symboliken.

Kollektiv bestraffning är sällan acceptabel, i synnerhet när den utdöms i affekt. Vettiga fondförvaltare ska inte sona för att bolag som Allra fick löpa amok på marknaden. Framgångsrika privata skolor – till och med religiösa sådana – ska slippa bli lidande av att andra skolägare misskött sitt uppdrag.

Varför gick det snett? Varför glömmer de styrande att vårda de reformer de värkt fram under så stor möda?

Kanske var lättnaden att äntligen ha lyckats få igenom sin politik så stor att man inte orkade följa upp och finslipa detaljerna. Kanske – troligtvis – vägleddes ansvariga politiker av en stor dos önsketänkande.

Om man vårdat reformerna från början hade mycket elände kunnat undvikas. Och valfrihet hade kanske sluppit att bli ett skällsord igen.