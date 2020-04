Erik Helmerson: ”Statens” pengar kommer från företag och arbete

Att lägga en budget är alltid som att hissa segel inför okända vatten och väder. Det blir inte nödvändigtvis enklare om man vet att orkan råder.

Den nu presenterade vårbudgetens viktigaste uppgift är att rädda företag och jobb undan coronakrisens svepande effekter. Olika typer av ekonomiska stöd till företagen är självklart, även om stöden måste kombineras med sträng kontroll och krav på återbetalningar i bättre tider.

En del debattörer tar nu chansen att jubla ut sin triumf över vad de ser som kapitalismens misslyckande. Nu passar det minsann att ropa på skattebetalarnas hjälp, konstaterar de. Skulle inte marknaden vara svaret på allt?

Vänsterpartiet ser till och med coronapandemin som en chans att socialisera delar av ekonomin: ”Staten (bör) ha ett långsiktigt och aktivt ägande i de företag man räddar”, skrev partiledaren Jonas Sjöstedt och den ekonomisk-politiske talespersonen Ulla Andersson nyligen på DN Debatt.

Att marknaden liksom hela samhället skakas av ett våldsamt sjukdomsutbrott betyder inte att den är helt defekt. Det bevisar inte heller att den misslyckats med sin grundläggande uppgift, att effektivare än något annat system hitta en balans mellan utbud och efterfrågan.

De ”skattepengar” som nu ska rädda företagen har inte genererats av Magdalena Andersson eller Anders Borg, de kommer från just företag och arbetande människor. Företagen har skapat de mervärden som staten har förmånen att kunna använda för att mildra pandemins konsekvenser. Utan företag – betydligt mindre välstånd att fördela.

Under goda tider ska företagen betala rimlig skatt och bidra till statskassans inflöde. I ekonomiskt oväder kan i nödfall, som under bankkrisen, staten gå in som delägare av företagen för att rädda dem. När solen åter gått upp ska statens ägande avvecklas och statskassan stärkas än mer. Marknad och politik i skön förening.