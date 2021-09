Erik Helmerson: Storstadslugnet gör att Stockholm slipper försvara sig

”When you're growing up in a small town/bad skin, bad eyes, gay and fatty/people look at you funny...” Låten ”Small Town”, en hyllning till Andy Warhol signerad Lou Reed och John Cale, är kanske den bästa beskrivningen någonsin av varför begåvade särlingar alltid har hatat inskränkt bymentalitet och flytt till storstaden.

Nyligen besköts Stockholm med ett dubbelskott avlossat av två skribenter, Aftonbladets Malin Wollin och min DN-kollega Björn Wiman. ”Alla i Stockholm är sura”, konstaterade Wollin, ”Ingen tittar upp, jag söker efter mänskligheten i människorna”. Björn Wiman talar om en ”avgrundskänsla av rent existentiella mått” som hemsöker hans huvudstadsliv.

Jag tänkte svara med ett flammande försvarstal fullt av Kungsholmen som sträcker på sig och vaknar, av näktergalen vid Årstabron och av känslan att frivilligt sjunka baklänges in i en folkmassa som en droppe vatten i den ständigt föränderliga Mälaren. Men Stockholm försvarar sig inte. Dess självbild är storstadslugn. Att kalla stockholmare dryga jämfört med att göra samma sak med norrbottningar eller Växjöbor är skillnaden mellan att trampa på en björkrot respektive svansen på en terrier.

Stockholm bär inte offerkofta.

En storstadsbo är i någon mening alltid kosmopolit.

Dock tyder en hel del på att storstadens tid kan vara förbi. Pandemin har ökat smaken för distansarbete. Människor gör som Wollin och Wiman, de åker bort från Stockholm eller drömmer sig därifrån.

Detta bör vi inte möta med skadeglädje eller ilska utan med sorg. Storstaden är historiskt nödvändig. Här föds nya tankar och revolutioner, här skapas livsåskådningar och uppfinningar. En storstadsbo är i någon mening alltid kosmopolit. ”There's only one good use for a small town”, pratsjunger Lou Reed. ”You hate it, and you know you'll have to leave”.

Så slår det mig. Vi börjar nog bara bli gamla, Wollin, Wiman och jag. Staden är för de unga och de unga är alltid obegripliga och därmed suspekta.

Vi får träda tillbaka. Staden är deras nu. Men den förblir Stockholm.