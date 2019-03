Jag minns en tid då ”Sverigevän” inte betydde ”person som hatar Greta Thunberg, överanvänder emojis och kallar Sverige för Absurdistan” utan helt enkelt ”Bruce Springsteen”.

Äldre läsare kanske kan erinra sig hur denne Springsteen ansågs ha en varm, bultande kärlek till just vårt land. Det var en tid när han tycktes spela på Ullevi tredje torsdagen varje månad, och då var han alltid noga med att från scenen skrika ut sina varma känslor för vårt konungarike. Ibland hanns han upp av Expressen mellan limousin och lyxhotell, då fick han frågan ”What do you think of Sweden this time?” och svarade oftare än inte ”Great!”

När jag häromåret läste Springsteens biografi, ”Born to run” roade jag mig därför med att titta extra noga efter hur denna kärlek manifesterades. Det visade sig att han på 500 sidor nämner Sverige två gånger: han berättar dels att det var kallt och mörkt och han gick på sexklubb, dels att han här en gång slog sönder en gitarr.

I min ungdom kände folk till Abba och möjligtvis Björn Borg, numera är det Ikea och möjligtvis Zlatan.

Jag tänker på detta när jag läser människor vrida ut och in på den så kallade Sverigebilden i DN Kultur i veckan. Det ligger sannerligen i tiden att diskutera denna bild. Hur ser de på oss, utlänningarna? Är vi en Mad Max-öken där invandrargäng driver runt bland brinnande bilar och genusvetare sliter huvudet av alla som ikläder sin dotter en klänning? Eller en humanismens avkrok av fredsälskande politiker, män med barnvagn och sexuell frihet – givetvis under det största samtycke?

Min tes är: Vi kan ta det med viss ro, för de allra flesta utlänningar har ingen Sverigebild alls. När det gäller perifera ting, som obetydliga kungariken i det snöiga nord, har folk ofta bara plats med en bit information åt gången. I min ungdom kände folk till Abba och möjligtvis Björn Borg, numera är det Ikea och möjligtvis Zlatan. Det är Sverigebilden.

Sedan har vi diverse utländska turister, tyckare och troll som vet en aning mer. Vad gäller de två sistnämnda grupperna kan man dock knappt ens tala om en Sverigebild; de struntar högaktningsfullt i andra användningsområden för vårt land än som ett av många belägg för att just de har rätt om invandring.

Kanske är det så här: Det mest typiska för Sverige, den stora Sverigebilden om man så vill, är att vi är urbergsfast övertygade om att andra springer runt och har en Sverigebild.

Och ironiskt nog är inte ens detta särskilt typiskt, de flesta små och obetydliga riken är exakt likadana.