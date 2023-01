Erik Helmerson: Tortyrkamrarna vittnar om Putins avsikter med kriget

”Humorn och självmordet”, skriver den ukrainska författaren och journalisten Stanislav Asejev, ”var i stort sett det enda som skilde oss från djuren.”

”Oss” är fångarna på Isoleringen, en institution i det ryskockuperade Donbass i Ukraina. Dit fördes den 33-årige Asejev år 2017 sedan han kidnappats och dömts för en rad brott av en domstol i regionen. Bland annat fick han fem år för att ha satt citattecken kring ”Folkrepubliken Donetsk”.

Asejev beskriver livet som fånge hos separatisterna i Donetsk i boken ”Isoleringen – Helvetet på Paradisgatan” som kommer på svenska den 15 januari. Enligt såväl Boston Globe som Forbes är det en av de böcker som bäst hjälper oss att förstå Ukraina och Putins krig.

Jag tänker inte gå in i detalj på den tortyr som Asejev och hans medfångar utsattes för under sin tid i fångenskap hos den ryske presidentens underhuggare. Men tortyren och misshandeln var alltid där, alltid. Vid ett tillfälle torterades en man och hans son, fasttejpade på samma bord. En fånge spikades in i en kista; de tog ut den och började skyffla grus på den. Asejev berättar inte hur länge mannen var övertygad om att han skulle bli levande begravd.

”För att inte bli galen”, skriver han, ”måste man se det fasansfulla som normalt.”

Vi lever i en frid och ro som är obegriplig och unik i världshistorien. Så lätt den kan lätt slås sönder.

Grymheterna som skildras läggs till en lång rad av övergrepp vars beslutskedja kan spåras direkt till Vladimir Putin. Nedmonteringen av demokratin, kidnappningen av tusentals ukrainska barn, alla krigsbrotten mot soldater och civila. Var det så här att läsa om Auschwitz och Dachau 1942? Innan alla bevis låg i dagen och bödlarna stod inför rätta?

I nästan tusen dagar satt Stanislav Asejev fängslad innan han blev släppt i en fångutväxling. I frihet reser han till Prag och konstaterar att det är något lyxigt över Europa. Men:

”Det är inte de prydliga och rena stenlagda gränderna och de dyra kläderna som är lyxen i Prag, utan konditoriet där folk sitter mitt på dagen och visar varandra bilder på barnbarnen över en kopp kaffe och en tårtbit. Det är frid och ro som är Europas lyx.”

Det är detta vi måste förstå i strömmen av alla nyheter från Ukraina. Vi lever i en frid och ro som är obegriplig och unik i världshistorien. Så lätt den kan slås sönder.

I Donetsk har Putins underhuggare byggt nutidens skräckläger. Fängslandena, tortyren, de levande begravningarna visar oss en vägkarta i blod över vad han har planerat för resten av Ukraina, för alla som han lyckas underkuva.

Namnet ”Vladimir Putin” nämns inte på ett enda ställe i ”Isoleringen”. Ändå finns han på varje sida.