Erik Helmerson: Trump är som sorgliga gamla boxare – de kommer aldrig tillbaka

”Jag ska leka med den här mannen. Jag ska möblera om hans ansiktsstruktur. Hans fru och barn kommer aldrig mer känna igen honom.”

När det handlar om trash talk inom den moderna idrotten är det ingen som slår MMA-kämpen Conor McGregor. Han har pulvriserat folk i oktagonen, men kanske ännu mer på presskonferenserna före matchen.

Ett tag var han bäst. Sedan började han förlora. Så bröt han benet. Han tränar fortfarande inför nästa stora match, och skrytet och förolämpningarna är desamma, men handsken på hjärtat; det är nog över.

”They never come back”, säger man i boxningen. Det är en sanning med modifikation, några mästare har gjort just detta. Men ännu oftare misslyckas comebackförsöken, och de är inte sällan solkiga och sorgliga.

Donald Trump har haft en hopplös vecka, och än är det bara torsdag. Hans kandidat förlorade mellanårsvalet i Georgia, familjeföretaget fälldes för skattebrott och representanthusets särskilda granskningskommitté kan komma att väcka åtal mot honom efter stormningen av Kapitolium. Samtidigt fortsätter kritiken efter Trumps middag med artisten tidigare känd som Kanye West, alltmer i mental obalans och allt oftare antisemit, och Förintelseförnekaren Nick Fuentes.

Liksom Conor McGregor lär Trump inte låta sitt trash talk tystna. Men i båda fallen låter det allt tommare, som ynkliga rytanden från döende lejon.

”Du var den nya grejen en gång”, sa Toryledaren David Cameron hånfullt till Storbritanniens premiärminister Tony Blair i en tv-debatt. Och så är det ju. Tider förändras, det kommer nyare ansikten, det som förr var spännande och kittlande framstår som pinsamt daterat.

Conor McGregor kan säkert möblera om något enstaka ansikte igen, precis som Trump fortfarande kan vinna några röster. Men de kommer aldrig tillbaka.