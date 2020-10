Erik Helmerson: Trump dansar till Village People och 2020 blev just ännu absurdare

Jag trodde knappt det jag såg och hörde: På nyhetsbyrån AFP:s klipp från valmötet i Florida nyligen spelar Donald Trump Village Peoples låt ”YMCA”.

En snabb googling visade att det heller inte var första gången. En president som jagar kristna högerröster och samtidigt dansar ”the white man's overbite” till ett av de mest homosexuella band som existerat? Detta måste undersökas.

Village People var ett klassiskt pojkband i allt utom att de riktade sig till en pojkpublik. Det började med ett hitalbum skapat av producenter som insåg att de behövde ett band. Man hittade medlemmar på bland annat gaybarer och satte in en annons: ”Sökes: machotyper. Måste dansa och ha mustasch”.

Bland kandidaterna utmejslades bandets klassiska uppställning av sexuella stereotyper: byggjobbaren, lädermannen, soldaten, polisen... När medlemmarna fanns på plats släpptes ”YMCA” och resten är discohistoria.

Och låten? Själva YMCA är alltså det som på svenska heter KFUM. Känt för välgörenhet, härbärgen och billiga sängplatser. Varför ett gayband gör musik om hotellverksamhet var svårbegripligt för den 10-åring som dansade till låten på skolfesterna i slutet av 1970-talet men förklaras för samme person när han googlar saken 40 år senare. Den som var invigd fattade förstås direkt att låten hyllar YMCA som en plats där unga män kunde hyra billiga rum, ”hang out with all the boys” och hitta ”many ways to have a good time”.

Snart påstår de väl att en annan Village People-hit, ”In the Navy”, inte handlar om att göra sin patriotiska plikt och sänka ryska torpedbåtar.

Man hittade medlemmar på bland annat gaybarer och satte in en annons: ”Sökes: machotyper. Måste dansa och ha mustasch”.

Village People var helt enkelt mästare på att kombinera discokulor med tvetydiga texter som kan få såväl 10-åringar från Bromma som steroidspeedade presidenter att skaka sina rumpor utan att ha en aning om vad som försiggår bakom kulisserna. Med lite tur kunde båda få en injektion av glamorös, hedonistisk gaykultur, det skulle göra världen gott.

I Florida spelade Trump flera Village People-låtar. Han påstod dessutom att han mådde så bra att han ville kyssa alla i publiken: ”Männen och de vackra kvinnorna och allihop.” Det bästa är kanske att luta sig tillbaka och låta Kraften ha sin verkan. Discokulor är värdelösa i krig.

Men detta vore ju inte den absurdaste valkampanjen under det absurda 2020 om saken nu var utredd. I juni satte Victor Willis, en av Village People-medlemmarna, ner foten. ”Jag ber dig att sluta använda vår musik på dina möten”, skrev han. Detta sedan Trump hade kommenderat ut tårgaspolis för att rensa gatorna utanför en kyrka i Washington från demonstranter så att han kunde ta en bild med Bibeln i hand.

Victor Willis, alltså? Ja, det var han som var polisen i bandet.