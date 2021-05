Erik Helmerson: Vi har ett system – Island har vulkaner

”Det är dessvärre inget skämt”, skrev kolumnisten Annika Ström Melin nyligen på dessa sidor, ”att många inlägg på EU-konferenser fortfarande inleds med ett uppfordrande: 'In Sweden we have a system!'”

Islands förre premiärminister Sigurdur Ingi Jóhannsson hade sin version av landets starka sidor. ”Vad vi saknar i antal människor”, sa han på en middag i Vita huset, ”tar vi igen i vulkaner.”

Ett rörande drag hos små länder är när de tror sig ha stort inflytande på omvärlden. Svenskar har länge rest runt i världen som turistversioner av Carl Bildt: små hundar med stora hundars svansföring. ”You know Robyn? No? Ikea? Well, how about a certain Zlatan?!”

Att de kom till Amerika 500 år före Columbus är välkänt, men utan Island hade det heller inte skett någon revolution i Frankrike

När vulkanen vid Fagradalsfjall fick sitt utbrott i mars vändes världens ögon mot Island. Islänningarna var inte förvånade. De är vana vid att deras lilla nation har stor inverkan på världens öden.

Den nyutkomna bok från vilket Sigurdur Ingi Jóhannssons citat är hämtat heter ”How Iceland changed the world: The big history of a small island”. Titeln är talande. Författaren Egill Bjarnason hittar en mängd tillfällen då den lilla ön och dess folk verkligen förändrade världen.

Att de kom till Amerika 500 år före Columbus är välkänt, men utan Island hade det heller inte skett någon revolution i Frankrike, ingen månlandning – och världen hade fått vänta betydligt längre på att en kvinna skulle väljas till statsöverhuvud.

I Ingmar Nevéus och Alexander Mahmouds DN-reportage från ön berättas hur Island hanterade covidsmittan. Hård gränskontroll. Smittspårning. Isolering av såväl faktiskt som befarat smittade. ”Sverige har 29 gånger så stor befolkning – men 162 gånger fler smittade och 482 gånger fler döda”, konstateras i artikeln.

”In Sweden we have a system”. Problemet med en självbild som har stark lyskraft är att man kan bländas av den. Då är det svårt att se och lära av andra.