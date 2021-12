Erik Helmerson: Vilken fasa om vi ska dömas efter vårt 15-åriga fyllejag

Allt dumt vi människor gör på fyllan. I synnerhet vårt arma tonårsjag; all denna frihet vi plötsligt har att hantera, alla vuxna känslor som bryter sig in som en tjuv om natten i våra barnasjälar, all den oändliga oförmågan hos våra barnahjärnor att hantera alkoholen när den spelar flipper med våra sinnen.

Man bryter normer. Kysser fel person. Startar ett slagsmål. Hoppar från oansvarig höjd. Ger fingret åt en polis. Räcker kanske, av någon anledning, upp armen i vad som liknar en Hitlerhälsning.

Det gjorde vår nya civilminister Ida Karkiainen (S) i tonåren, enligt en bild som först publicerades på den alternativa nyhetssajten Nyheter i dag. Bilden väckte frågor, vilket är helt rimligt.

Karkiainen själv minns inte att hon heilat och säger att ”i så fall har jag snarare gjort det i syfte att ironisera eller förlöjliga”. Men om det kan beläggas att hon var nazist vid tiden har ministern många frågor att besvara. Hittills har det inte belagts. Tvärtom.

Vad säger oss då en enstaka bild av den tonåriga Ida Karkiainen om henne i dag, en 33-årig minister som gick med i Socialdemokraterna som 20-åring? Lika mycket som bilder på alla människor i nian säger om dem som vuxna.

Vilken djup fasa om hela vårt liv skulle definieras av det dummaste vi gjort som tonåringar. Om vi 30 år senare fortfarande skulle jagas av den hundradels sekund som fastnat i någon av de tusentals mobilkameror som hela tiden figurerar omkring oss.

Och nästan lika illa: Om alla regeringar skulle bestå av Blåvingar som aldrig gjort något tonårskorkat.

Men gäller samma resonemang SD, undrar nu ett kränkt Twitterflöde. Den första reflexen numera när något avslöjas är ju inte ”vad ligger bakom detta?” utan ”men andra sidan då!”

Och resonemanget gäller. Om SD:s enda nazistproblem vore att enstaka företrädare i 15-årsåldern fastnat i en kamera, då hade de inget nazistproblem. Och omvänt: Om Ida Karkiainen gått med i ett parti som ännu på 1990-talet stod stadigt i vit makt-rörelsen hade hon fått stå ut med många besvärande frågor om saken.