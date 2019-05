Erik Helmerson: Virtanens bok får en att förtvivla över samtidens tomhet

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Journalisten Fredrik Virtanen hade allt som hyllas av vår tid. Han var känd, uppskattad, välavlönad, dränkt i bekräftelse. Han hade drogerna och vip-korten, han hade ett eget tv-program – kanske det yttersta statustecknet – han hade en stark megafon för sina åsikter och tusentals sinom tusentals följare på nätet som var villiga att sprida dem.

Så varför var han så olycklig? Varför så otrevlig mot människor, såväl på nätet som i fysiska möten? Varför så full av självhat?

Man kan, som Jens Liljestrand redan påpekat i en fin recension i Expressen (1/5), läsa Virtanens bok ”Utan nåd” utan att peta i skuldfrågan, den om han gjort sig skyldig till våldtäkt eller inte. Den historien är skildrad på många andra platser: hur en kvinnlig medieprofil anklagade honom – både på nätet och hos polis – för att ha drogat och våldtagit henne. Hur förundersökningen lades ner och Virtanen i stället anmälde henne för grovt förtal, en process som fortfarande pågår.

Om vad som verkligen hänt och inte vet vi lika lite som i de flesta rättsfall. Den som inte är dömd är att betrakta som oskyldig.

Där Jens Liljestrand koncentrerar sig på själva texten ser jag i ”Utan nåd” ett fruktansvärt domslut, inte över Virtanen själv, inte över de som anklagat och dömt honom utan över det samhälle som möjliggjort, till och med uppmuntrat, det som skett.

Här mäts ju framgång i hög grad i prestation och penetration. I mångas ögon ligger vårt värde i hur kända vi är och hur roligt vi har, gärna i bemärkelsen kändisskap, talrika sexpartner och mångahanda droger.

Fredrik Virtanen beskriver hur tomt, sorgset och solkigt det där livet var för honom när han stod och gol högst upp på den ytliga offentlighetens gödselstack – och samtidigt lyser det mellan raderna fram hur mycket han trånar tillbaka till just den tillvaron.

”Jag minns tanklösheten, respektlösheten, ironin, själväcklet, all denna tramsande anarki. Men det var också the days of miracle and wonder”, skriver han och kan inte låta bli att delge hur många han haft sex med och frenetiskt bläddra i minnets fotoalbum efter allsköns perfekta, mellanstora bröst: ”Vi babblar och dricker och tar kola ibland, sedan drar hon av sig den vita tröjan.”

Virtanen kan helt enkelt inte bestämma sig för om han hatar sig själv i 2006 års version eller om han vill ligga med sig. Jag tror att däri ligger en del av förklaringen till att han fortfarande inte har kunnat få något som liknar offentlig förlåtelse.

Men det finns en förklaring till, som tydligt lyser igenom i ”Utan nåd”. Virtanens skildring av det drev som drabbar honom präglas inte bara av sorg och kränkthet, utan av den djupaste oförståelse. ”Det finns ingenting, i hela livet, jag gjort som nu inte nagelfars”, konstaterar han förvånat. ”Jag tycker inte man ska hänga ut personer på sociala medier i drev. Den som anklagas kan omöjligen försvara sig”.

Som läsare är det svårt att inte utbrista: Är du ny här? Har du själv inte sett hur vi i medierna arbetar när en makthavare anklagas för oegentligheter? Har du själv aldrig varit en av dem som kastat de första, tyngsta och vassaste stenarna? Virtanen och jag har varit i branschen ungefär lika länge: Om jag skulle anklagas för något avskyvärt skulle jag förvisso drabbas av många obehagliga känslor, men bestörtningen över att hamna på löpsedlar blir knappast en av dem.

Hämndbegäret är en annan aspekt av samhället som det ges rika tillfällen att studera i ”Utan nåd”. Det florerar givetvis hos dem som kastade sig över Fredrik Virtanen med beskyllningar som de inte visste om det fanns täckning för. Nu, när han själv håller den anklagande pennan som en lans, genomsyrar hämnden Virtanens text.

Det finns fler sådana aspekter. Boken är som en syndakatalog, eller som en uppräkning av samtidsfenomen som vi känner alltför väl. Egoismen, vreden, sensationslystnaden, skvallret, självrättfärdigheten. Högmodet – vägran att verkligen be om ursäkt, den destruktiva drivkraften att hellre brytas än ödmjukt böja sig.

Och, givetvis, narcissismen. Fixeringen vid hur många följare Fredrik Virtanen själv har, och hans motståndare, hur hans texter delas, hur många som gillar Instagramposterna där han anklagas. Vi är ju i dag näst intill oförmögna att uppskatta vår egen person utan att den först har speglats i andra, ju fler desto bättre.

Man skulle kunna säga att det finns likheter mellan Virtanens kickjakt då och hans kritikers klickjakt i dag, när de tävlar om att fördöma honom. Båda formerna av bekräftelseberoende – antal sexpartner och följare/lajkare – ger ett kortsiktigt rus, båda uppmuntras alltså av samhället som tecken på stor framgång och båda är när solen går ner lika sjaskigt tomma som en tårtkartong med gulnande gräddrester.

På sociala medier beskylls Virtanen i dag (förutom för våldtäkten av medieprofilen) för ett manligt beteende som för tjugo år sedan var så vanligt att det knappt ifrågasattes, nämligen att bete sig patriarkalt buffligt för att få sex. Om ytterligare tjugo år kanske det anses lika fult att gilla och sprida anklagelser som man inte har en aning om ifall de är sanna.

”Utan nåd” är en klassisk sedeskildring. Nationalencyklopedin beskriver en sådan som något tvetydigt: ”samtidigt som den framhåller det omoraliska i människors liv skildrar den omoralen med stort intresse”. De orden är utan tvivel den bästa sammanfattning av Fredrik Virtanens bok jag läst.