Ledare: EU ska inte titta på alla mejl i din inkorg

Vad bör en stat göra för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn? Det spontana svaret är: allt – och lite till. När barn far illa får andra intressen stå tillbaka.

I praktiken är det dock inte så enkelt. Det blir tydligt när EU-kommissionen försöker ta krafttag mot övergreppen.

Enligt ett förslag som kallas ”chat control”, som Sverige via justitieminister Gunnar Strömmer (M) nyligen ställde sig bakom, ska företag som tillhandahåller digitala tjänster tvingas skanna all information som går via chattar, mejl, filöverföring och nättjänster efter den sortens material. Även konversationer ska analyseras automatiskt för att se om en pedofil försöker lura en minderårig.

”Jag vill göra det jävligt svårt för pedofiler,” som EU-kommissionär Ylva Johansson sa för ett år sedan.

Det är lätt att sluta upp bakom intentionen. Ändå har förslaget med rätta fått kritik.

Som Aftonbladets Oisín Cantwell skriver är det en lag som öppnar för möjligheten att övervaka alla sms och bilder som unionens 450 miljoner invånare skickar till varandra: ”Instagram, Whatsapp och allt vad bolagen heter ska således tvingas inleda en massövervakning i gigantisk skala. Kryptering som vi känner den kommer inte längre att fungera” (31/3).

Men det är väl ingen fara för den som inte har någonting att dölja, utan bara på sin höjd lite obehagligt?

Draget till sin spets kan det likställas med att göra generella husrannsakningar eller läsa all post i förebyggande syfte – även om skanningen inte ska ske manuellt.

Det är en bakvänd tanke. Som Niels Paarup-Petersen, Centerpartiets talesperson för digitalisering och cybersäkerhet, förklarade förra veckan ska staten inte veta allt vi gör (Ekot 31/3). Medborgare har rätt till ett privatliv och bara vetskapen om att man är övervakad hämmar möjligheten att föra ett personligt samtal även för den som vet att den inte har någonting att dölja.

Svenska Dagbladets ledarskribent Mattias Svensson noterar dessutom att risken är stor att tusentals människor kommer att misstänkas för barnpornografibrott på falska grunder (SvD 6/3). Detta eftersom skanning kan träffa brett och exempelvis reagera om en mamma skickar en bild till mormor på sin badande ettåring eller om ett ungt förälskat par blir alltför intima i sin kommunikation.

I det här faller är EU i färd med att göra ett gigantiskt ingrepp för ett väldigt klent resultat.

Till detta kan läggas ytterligare en aspekt, som Niels Paarup-Petersen och EU-parlamentarikern Abir Al-Sahlani (C) varnar för: ”I Ungern, ett land med en rättsstat i fritt fall, skulle Viktor Orbán kunna använda sig av detta för att övervaka oppositions­politikers chatt­konversationer och säga att det är för att se om det förekommer sexuella övergrepp på barn där” (SvD 24/3). Samma risk finns för all känslig information, exempelvis från visselblåsare, eftersom man aldrig kan utesluta att system missbrukas.

Något som gör det hela särskilt anmärkningsvärt är att ”chat control” sannolikt inte kommer att utgöra ett effektivt skydd av barnen, då kriminella i regel inte använder de vanligaste chatt- och mejlkanalerna. De lär fortsätta att hålla sig under radarn, samtidigt som gemene mans privatliv nagelfars.

Operationer som Encrochat, Trojan Shield och Sky ECC har de senast åren visat att polisen måste ha möjlighet till hemlig avlyssning och avläsning av elektronisk kommunikation för att hindra och klara upp allvarliga brott. Sexuella övergrepp mot barn hör till den kategorin. Det betyder inte att det bara är att köra på. Vinster i brottsbekämpning måste ställas mot förluster i personlig integritet. Det krävs tydliga spärrar och kontrollfunktioner.

I det här faller är EU i färd med att göra ett gigantiskt ingrepp för ett väldigt klent resultat.