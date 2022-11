Ledare: Facken måste hålla sig i skinnet – då kan Riksbanken också göra det

Krisvintern närmar sig, det milda vädret till trots. Så kan man sammanfatta de ekonomiska data som publicerats de senaste dagarna.

Inflationen sjunker förvisso mer än väntat, men ligger kvar på en hög nivå. Framför allt beror fallet på oväntat låga energipriser, som är en följd av för årstiden varma dagar. Det lär vara övergående. Prisökningstakten är fortsatt mycket hög på bland annat livsmedel. Inflationen förväntas kulminera först strax efter årsskiftet.

Samtidigt ökar varslen, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Bland hushåll, hos detaljhandeln och i tjänstesektorn är stämningsläget becksvart.

Inflationen förblir alltså hög. Lågkonjunkturen är på väg. Det innebär motstridiga signaler för Riksbanken, som i nästa vecka träffas för att ta ett sista beslut om styrräntan för i år.

Stefan Ingves & Co började strama åt penningpolitiken sent. Först under sommaren och hösten började de höja räntan kraftigt – 0,5 i juli respektive 1 procentenhet i september.

Ytterligare höjningar kommer att krävas. 0,75 procentenheter är utgångsbudet den här gången. Men flera storbanker anser att sannolikheten för en höjning med ytterligare en hel procentenhet har ökat. Det vore att ta i.

Såväl amerikanska centralbanken Fed som europeiska ECB har signalerat att man sänker tempot. Höjningarna fortsätter, kanske till och med under en längre period, men i mindre steg.

Snarare än en extra saftig höjning inför vintern är det detta samband som Stefan Ingves behöver kommunicera.

För amerikansk del handlar det om att Fed började höja först, har höjt räntan mest och att inflationen sannolikt toppat. Men också om en oro att gå för hårt fram och sänka konjunkturen helt. Inbromsning är en del av strategin, men Fed vill inte ha en djupare lågkonjunktur än nödvändigt, eller för den delen utlösa en skuldkris i någon del av ekonomin.

Liknande resonemang förs hos ECB, som ligger efter både Fed och Riksbanken i sina höjningar. Inflationen i eurozonen har – till skillnad från i USA men liksom i Sverige – knappast nått sin högstanivå än. Men konsekvenserna av kraftiga räntehöjningar för högt skuldbelagda ekonomier när konjunkturen viker är en oundviklig del av kalkylen.

Det gäller rimligen också för Riksbanken.

Dessutom har styrräntan en begränsad effekt på hur inflationen utvecklas i vinter. Den lär i första hand styras av energipriserna – och därmed till stor del av vädret.

Viktigare för Riksbanken är de långsiktiga inflationsförväntningarna, som man hittills har lyckats hålla nära 2-procentmålet. Avgörande för vad som händer med dem framöver är framför allt vårens avtalsrörelse.

De signaler som avgetts från fackföreningarna ger i grund och botten skäl för tillförsikt. Tjänstemannafacken är tydliga med att det gäller att hålla igen. LO håller i sin tur ihop och fast vid industrimärket. Ledarskapet är tydligt med att några reallöneökningar inte är aktuella i dagsläget.

Men det är också uppenbart att det finns ett tryck underifrån på kompensation för både prisökningar och stigande räntor som kan bli svårt att tygla – tydligt illustrerat av gruvarbetarkrav på lönelyft på 20 procent.

Samtidigt ligger industrins utgångsbud på 4,4 procent högt och kommer att behöva pressas. Annars finns risken för en löne-prisspiral och att Riksbanken kommer att behöva ta i ännu mer längre fram.

Snarare än en extra saftig höjning inför vintern är det detta samband som Stefan Ingves – vid sitt sista framträdande som chef för svensk penningpolitik – behöver kommunicera: Facken måste hålla sig i skinnet. I så fall kommer Riksbanken också att kunna göra det.