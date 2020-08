Företagsjättar ska inte gynnas med skattepengar

Vi gav Facebook 140 miljoner kronor, och allt vi fick var 56 anställda utan kollektivavtal. Det är knappast en kampanjslogan som Centerpartiets partiledare Annie Lööf lär trycka på någon t-shirt i brådrasket. Hon medverkade dock som näringsminister till beslutet att gynna det amerikanska storföretaget med svenska skattepengar till en serverhall i landet.

Inte heller lär ni se rödgröna regeringsföreträdare jaga väljare med budskapet: Rejäla energiskatter för vanliga hushåll, men gärna 97 procents rabatt för globala storföretag. Det hade dock varit i linje med regeringens förda politik.

När de stora gynnas går det också indirekt ut över företagandet generellt.

En välkänd politisk fälla är att utforma särskilda stöd eller undantag från skatter för att locka storföretag att etablera sig i en stad eller ett land. Richard Florida och Charlotta Mellander studerade för några år sedan om sådana åtgärder höjde inkomster och utbildningsnivå, gynnade regional tillväxt eller hade andra positiva effekter (Bloomberg 7/12 2012). De kunde inte hitta något sådant samband.

Sedan flera år är det också välkänt att amerikanska digitala jättar som Facebook, Google och Amazon utvecklat en särskild förmåga att spela ut stater och delstater mot varandra för att maximera bidrag och skatteundantag.

Aftonbladet beskriver i reportageserien ”Nätjättarna” (17/8) hur just dessa storföretag uppvaktats av svenska regeringsföreträdare och av skattefinansierade organisationer som Business Sweden, och lockats med bidrag och riktade skattesänkningar.

Av Facebooketableringen framgår att det inte skapas särskilt många jobb. Till de 56 jobben i Facebooks serverhall kan förvisso adderas uppdrag åt exempelvis Boston Consulting Group, som producerat luftiga prognoser om 27.000 nya jobb och rekommendationer som att Sverige bör: ”Vocalize the value proposition and the ambition to become a leader”. De skapade konsultjobben går förstås på andra miljonnotor. Dock från samma källa: skattepengar.

Det stora problemet är ändå den företagsstruktur som utvecklas av en politisk tävlan att med särskilda regler gynna stora och rika företag.

Detta har ofta oönskade konsekvenser. En studie vid Linköpings universitet för några år sedan visade exempelvis att gruvdrift var gynnat både sett till skattenivåer och bidrag, jämfört med återvinning av metall. Givet att både starka miljöskäl och önskvärdheten i fri konkurrens på lika villkor talar emot en sådan ordning, är anledningen förmodligen just att stora aktörer har lätt att förhandla sig till särskilda undantag.

När de stora gynnas går det också indirekt ut över företagandet generellt. Någon måste trots allt betala de ordinarie skattenivåerna. Amazons nya anläggning sätter fingret på ännu en sådan effekt. En skattemässig gräddfil för de digitala storföretagens elintensiva serveranläggningar i regioner som Mälardalen är svårförenliga med områdets kända kapacitetsbrist.

Antingen får bostadsbyggen eller klimatnödvändiga satsningar på elektrifierad infrastruktur stå tillbaka, men mer sannolikt är att nyetableringar av små och mellanstora tillverkningsföretag nekas. Ännu en indirekt konkurrensfördel för de största.

Ett gott företagsklimat bygger på generella och överblickbara skatter och regler, lika för alla. Då är konkurrensen fri och nya etableringar blir ett välkommet tillskott som gynnar konsumenter och arbetstagare. Undantag kan krävas, men det är sällan motiverat att låta staten särskilt gynna de rikaste och mäktigaste. Internationella och väletablerade företag är stora nog att ta hand om sig själva.