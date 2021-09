Ledare: Först Preem, nu Cementa – regeringens villighet att köra över domstolar måste få ett slut

Regeringen går vidare med en undantagslag för att säkra Cementas produktion. Det meddelade den avgående näringsministern Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) på en pressträff under tisdagen. Tillfälliga ändringar föreslås i miljöbalken som skulle ge Cementa möjlighet att fortsätta bryta kalk i ytterligare åtta månader.

Kort efter presskonferensen meddelade Moderaterna sin avsikt att stödja förslaget, vilket innebär att undantagslagen kommer att gå igenom i riksdagen.

Byggbranschen kan nu tillfälligt andas ut. Men Lagrådets invändningar ska man inte ta lätt på. Kritiken är stenhård – och berättigad. De föreslagna ändringarna strider mot regeringsformen och därmed grundlagarna. Förslaget är dessutom uppenbart utformat för att runda mark- och miljööverdomstolens beslut att upphäva Cementas tillstånd att bryta kalk på Gotland.

Domstolarna har agerat enligt rådande lagstiftning. Ändå väljer den politiska makten alltså att ingripa.

Så ska det inte gå till i en rättsstat. Det är heller inte första gången regeringen tar sig friheten att köra över ett domstolsbeslut som inte passar.

Minns hanteringen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil förra året. Då försökte regeringen att runda domslut för att stoppa näringsverksamhet, i fallet Cementa för att tillåta den att fortsätta.

Cementas tillståndsprocess är i första hand en domstolsfråga. Och domstolarna har agerat enligt rådande lagstiftning. Ändå väljer den politiska makten alltså att ingripa.

På lång sikt riskerar ett sådant agerande att underminera tilltron till rättssystemet. Och förutsägbarheten för företag vars verksamhet är beroende av tillstånd från myndigheter och domstolar.

Om något är det just behovet av förutsägbarhet i tillståndsprocessen som fallet Cementa har belyst. Ingen vill hamna i en situation där stora störningar och akuta byggstopp hotar svensk ekonomi igen. Regelverken måste bli enklare, och tydligare. Att systemfel måste rättas till är uppenbart.

Cementa skickade in sin ansökan redan 2017. Så sent som i april i år meddelade mark- och miljödomstolen att företaget kunde fortsätta sin verksamhet som vanligt. Men mitt i sommaren, med mindre än fyra månader kvar tills det gamla tillståndet löpte ut, kom mark- och miljööverdomstolen med motsatt besked: Den högre instansen ansåg att den miljökonsekvensbeskrivning bolaget lämnat in var otillräcklig. Det gjorde att hela ansökan avvisades utan att ens prövas.

Såväl branschorganisationer som fackförbund har länge varnat för tvära kast som dessa, liksom för miljöbalkens otydligt formulerade paragrafer som gör det svårt att tolka kraven för tillstånd.

Sådana osäkerheter är varken nödvändiga eller önskvärda.

Det måste bli enklare att ansöka om tillstånd för utvinning av råmaterial och i ett tidigare stadium kunna komplettera ansökningar om så krävs. En generell möjlighet att tillfälligt förlänga tillstånd i väntan på ny prövning borde också ses över. Samtidigt är det viktigt att upprätthålla hårda och tydligt utformade miljökrav.

Inte heller Cementas ansvar för den uppkomna situationen bör ignoreras. Experter konstaterade tidigt att företaget inte verkar ha tagit sin ofullständigt utformade ansökan på allvar.

Kanske gjorde medvetenheten om den egna betydelsen för svensk ekonomi att Cementa tog för lätt på sin ansökan. Att vd:n Magnus Ohlsson bett regeringen om ”mer utrymme för att kunna hantera situationen” är ett tecken på det. Vädjan till politiker att häva domstolsbeslut normaliserar grundlagsöverträdelser.

Varje gång en sådan vädjan får gehör eroderas rättsstaten lite till.

Läs mer:

Kritik mot regeringens lagförslag för Cementa