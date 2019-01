Det exklusiva, ljuva livet på en paradisö i Bahamas. Så såldes Fyrefestivalen in. Pr-filmerna visade supermodeller som badade med grisar, åkte lyxjakt i v-formation, matade varandra med vindruvor. Biljetterna kostade över 100 000 kronor styck och sålde slut direkt.

Det var bara ett krux. Inget av det där fanns på riktigt.

Men det var en så förförisk dröm att ingen riktigt ville vakna ur den. Inte heller de som förgäves försökte bygga upp den i verkligheten, mot försäkran om pengar som sedan aldrig kom. Den ansvarige, Billy McFarland, fortsatte lova. Och när han väl börjat snärja in sig var det väl kanske lättare för stunden att snärja in sig lite till, i stället för att ställa in allt och stå där med skam och miljonskulder.

Det låter som en sedelärande saga för vår tid, men frågan är vad sensmoralen är?

Det hela slutade i vad som träffande beskrivits som ett ”Flugornas herre” fast med influerare. Inga artister kom. När besökarna anlände fanns bara nödtält fyllda med vatten efter nattens ösregn. Deras resväskor östes ut från lastbilar. Efter solnedgången började plundringen.

I den nya Netflixdokumentären ”Fyre: The greatest party that never happened” beskriver besökare hur vissa vandaliserade allt i sin väg, medan andra hamstrade saker planlöst: en kvinna kom kånkande på en stor bal toapapper, en annan stal kuddar. Det fanns inga lampor. Nästan inget vatten. Nästan ingen mat. Inget sätt att fly. Alla var i chock.

Det låter som en sedelärande saga för vår tid, men frågan är vad sensmoralen är? Att man inte ska lita på unga män med stort självförtroende, för deras självförtroende står aldrig i proportion till deras kompetens? Att ytlighet straffar sig? Att det ändå är fint hur folk nu börjat samla in pengar till de lurade byggarbetarna på Bahamas?

Kanske finns ingen sensmoral. Kanske är det rent av den mänskliga förmågan att göra storslagna berättelser av allt som var problemet till att börja med.