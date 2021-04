Gina Gustavsson: Nationella symboler kan utesluta – men också inspirera till ömsesidig omsorg

I fjol fick min dotter en klänning av sin mormor. Gul som gullvivor och blå som förgätmigej.

Ända sedan barndomens vårbuketter från skogsgläntorna i Märsta har jag tyckt om den kombinationen. Men nu väckte den ändå en ängslan: Riskerade den inte att föra tankarna till Sverigedemokraternas affischer på rågblonda barn på blågula sommarängar? Det var givetvis alls inte min estniskfödda mammas tanke. Men för att vara på den säkra sidan fick klänningen ändå vänta tills vi flyttade till England.

Nu är våren kommen och klänningen har åkt på. Och jag börjar tycka att min oro över vilka signaler den skulle kunna sända ut var rätt så löjlig. Och inte så lite självupptagen.

Det handlar inte om att jag ändrat mig om SD. Det förblir ett illiberalt och främlingsfientligt parti. I stället handlar det om att jag tröttnat på hur behovet av att markera avstånd från dem styr så mycket annat i den svenska debatten. Och på hur avsmak inför flaggviftande förväxlas med nationell ödmjukhet. Trots att det ibland är just de som fnyser åt nationella symboler som samtidigt anser att just deras land och folk är lite mer sofistikerade och rationella än andra. Och det gäller inte bara Sverige.

Britterna är mästare i denna falska nationella blygsamhet. Just nu rasar en debatt i Storbritannien om flaggan, Union Jack. Eller rasar och rasar. Mest liknar den en laddad menuett i en Austenroman: artig och till synes distanserad för den utomstående, men full av drama och harmsna markeringar för de insatta.

Det började med att ett internt Labourdokument läckte ut och avslöjade att partiet ska försöka vinna tillbaka väljare från Boris Johnson genom att bereda mer plats åt flaggor och patriotism. För det fick den relativt nye partiledaren Keir Starmer svidande kritik. Flaggan är imperialistisk och patriotismen alltid exkluderande, menade många partikamrater. Andra invände att flaggan visst kan förena. Andelen som uppger att de inte är stolta över att vara britter är ändå dubbelt så hög bland vita Brexitanhängare som bland EU-vänliga etniska minoriteter.

Sedan hamnade den sittande högerregeringens flaggor i skottgluggen. Vaccinministern Nadhim Zahawi lär ha startat en trend av ovanligt många och stora unionsflaggor på presskonferenser och i intervjuer. Talande nog, kanske ni som associerar till vaccinnationalismen tänker. Men den senare tycks nästan uppröra mindre, vad jag kan bedöma, än själva flaggan. Det illustrerar en av den falska nationella blygsamhetens paradoxer: Viljan att framstå som klädsamt onationalistisk överskuggar ibland på allvar problematisk nationalism, som att vända sina internationella vänner ryggen.

På korten glittrar N:et, H:et och S:et omgivna av hjärtan och änglavingar. Böcker, konst och poesi skapas till NHS ära.

I skrivande stund är det senaste att kulturdepartementet deklarerat att alla officiella byggnader ska hissa flaggan dagligen. Det har man hittills bara gjort på några angivna dagar om året. Så borde det också förbli, menar en del upprörda röster. Ibland med ett sådant patos att det påminner misstänkt mycket om, just det, nationell stolthet – fast över en förmodat brittisk återhållsamhet inför nationella symboler. Flaggor, påpekar exempelvis komikern och skribenten David Mitchell i Guardian, är vräkiga, löjeväckande och obrittiska (läs: amerikanska). Själv är han i stället stolt över att Storbritannien fortfarande inte skriver ut sitt namn på frimärkena. Landet var nämligen först i världen med frimärken. Så när andra länder väl kom med sina egna blev det deras sak att skilja ut sig från britterna, vars frimärke fortsatt är att betrakta som något ur Platons idévärld, så att säga.

Men den synen på brittisk identitet har inte bara en air av imperialistisk överlägsenhet. Den är också missvisande, i synnerhet just nu. För i själva verket dyrkas den nationella symbol som enat britterna under pandemin utan mycken återhållsamhet alls. Det är bara det att den symbolen inte är flaggan utan NHS: ”the National Health Service”, alltså den statliga sjukvården. Den har länge utgjort en stark källa till stolthet för Labourväljare. Men under pandemin har den även hyllats av Tories. Inte minst av Boris Johnson, vars liv låg i händerna på NHS förra våren.

I snart sagt varje fönster sitter teckningar med sjukvårdens emblematiska regnbåge och budskap som ”vi älskar NHS”. Gatan jag bor på organiserar insamlingar för påskägg till det lokala sjukhuset. Kvarterets barn – inklusive mitt, i den där blågula klänningen – plitar tack-korten som hör till. De är egentligen det viktigaste, förstår jag av grannarna. På korten glittrar N:et, H:et och S:et omgivna av hjärtan och änglavingar. Böcker, konst och poesi skapas till NHS ära. Till exempel av den folkkäre poeten, författaren och vänsterintellektuelle Michael Rosen, en slags brittisk Göran Greider. Och den slogan som fått allra starkast genomslag under hela pandemin sätter just NHS i centrum: ”Stanna hemma, skydda NHS och rädda liv”.

Nationella symboler kan utesluta, men också inspirera till ömsesidig omsorg. Därför måste vi se bortom ytan. Det viktigaste är inte vad andra tror om oss och vår nationella gemenskap, utan hur våra egna föreställningar om den får oss att agera.