Gina Gustavsson: Ungas psykiska ohälsa växer bakom skärmarna – men föräldrarna duckar sitt ansvar

”Jag önskar att min dotter hade böckerna som motgift mot ett toxiskt Tiktok” (DN 5/3). Artikeln med denna rubrik väcker en fråga som inte lämnar mig någon ro. Hur kan man som författaren Elin Cullhed både förmedla med sådan klarsyn hur en hel generation barn, inklusive ens egna, förgiftas – och samtidigt kapitulera inför giftet i fråga?

För nu talar vi inte bara om det ständiga skärmtidsgnabbet. Nej, som Cullhed själv beskriver det sitter allt fler barn numera ”lealösa” bakom en skärm, på jakt efter dess dopaminkickar. Statens medieråds rapport ”Ungar & medier 2021” konstaterar att drygt 40 procent av alla 9-12-åringar i Sverige tillbringar minst tre timmar dagligen framför skärmen. Snittåldern för den första mobiltelefonen är 9 år.

Samtidigt ökar barnens psykiska ohälsa, enligt rapporten ”Unga, medier & psykisk ohälsa 2022”. Många förmår inte längre att ”sköta om sina behov och göra det man måste för att upprätthålla ett fungerande liv: Äta frukost, göra läxorna, städa rummet, sova på natten”, skriver Cullhed. Och flickor är särskilt utsatta. Redan från 10 års ålder ägnar de sig mer åt mobilen än pojkar gör.

Modigt nog exemplifierar hon med sin egen dotter. I alla fall upplever jag det först som modigt, eftersom Cullhed därmed blottar flera misstag hon begått som förälder (som vi alla gör). Hon försöker högläsa ”Anne på Grönkulla”, men lyckas inte fånga nioåringens intresse. De ”krumbuktande” meningarna känns ”ovanligt långt borta från hennes värld”. Bara några månader senare får dottern sin första mobiltelefon.

I rask takt försvinner nu även de böcker som dottern tidigare älskat ur flickrummets bokhylla. Snart vill hon inget hellre än att sitta ensam i mörkret med mobilen. Ur den forsar inte bara kickarna utan även kränkningarna.

Ju mer jag läser, desto mer frustrerad blir jag över handfallenheten. Det jag betraktar som felaktiga beslut från de vuxnas sida beskriver Cullhed i stället som en naturkraft omöjlig att stå emot: ”Vi föräldrar försökte öka kontrollen men lyckades inte mot monstren Tiktok och Snap”.

Och hon är i gott sällskap. Det är vanligt att höra medelklassföräldrar i dagens Sverige ondgöra sig över skärmar och sociala medier som barnens gissel. Samtidigt som de själva både köper och installerar gisslen åt dem med en uppgiven suck.

Jag är medveten om att jag mycket väl själv kan hamna i den situationen inom en snar framtid. Men därför är jag desto mer nyfiken på varför just skärmar bemöts med denna uppgivenhet. Få av dessa föräldrar tillåter ju sina åttaåringar att slippa den kliande mössan i kylan, nioåringarna att aldrig tvätta sig, tioåringarna att äta godis närhelst de vill eller elvaåringarna att skolka. Varför är det annorlunda med sociala medier?

Kanske ligger en del av svaret i att vi i vår tid, kanske i synnerhet i Sverige, så gärna vill att våra barn alltid ska få vara med. Bli omtyckta. Inte nödvändigtvis av vuxna, vars tålamod de gärna får pröva.

Men av sina jämnåriga.

För så länge skärmarna blir asociala – vilket nog oftare händer pojkar än flickor – verkar riskerna lättare att se. Skräckscenariot då är ju missanpassning: den ensamme ”gejmaren” omgiven av colaburkar och hämtpizza. Kättrad i en omvänd dygnsrytm med föga framtidsutsiker. Utan några fester eller dejter att gå på. I värsta fall: en samhällsfarlig incel som hatar och hotar kvinnor på nätet.

Men när skärmarna tvärtom används till att kommunicera med och nå bekräftelse av andra jämnåriga – som flickor gör i högre grad än pojkar – så accepteras de som mer naturliga. Som Emma Bouvin skrev nyligen (DN 9/3): Så länge barnen spelar interaktiva spel med sina vänner är det ”helt okej socialt”. Nutida barn, invänder hon mot sin skärmskeptiske make, ”UMGÅS SÅ!”

All sin oro till trots tycks till och med Cullhed dela dotterns upprymdhet över att denna som nybliven elvaåring får ”hundratals lajks” på sitt första Tiktok-klipp.

Det är som att vi missat att även sökandet efter social bekräftelse och ständigt umgänge kan bli till ett gift.

Det är som att vi missat att även sökandet efter social bekräftelse och ständigt umgänge kan bli till ett gift. För visst är det förödande för självkänslan att bli mobbad och aldrig få vara med. Men hur sunt är det att aldrig testa på att vara lite impopulär?

Frågan är om detta inte i dag är bland det viktigaste att påminna blivande tonåringar om. Alltså att vänskap är något väsensskilt från att bli ”lajkad” av alla ytligt bekanta. Eftersom sann vänskap alltid bygger på att någon blir utvald och någon annan bortvald; alla kan inte bry sig om alla lika mycket.

Liksom att genuin självkänsla inte springer ur att vara gruppen till lags. Utan tvärtom bottnar i att klara av att stå upp mot den ibland, för att man inte ser sig själv enbart genom andras ögon. Som de flockdjur vi är kräver denna förmåga vaksamhet och träning.

Ens eget sällskap kan dessutom vara mer värdefullt än ängslig social samvaro driven av ”fomo”, alltså fear of missing out. Om inte annat för att man då får den där tiden som krävs för att helt gå upp i till exempel en bok. Där lite av själva poängen just är att man förflyttas till en värld som – likt Anne på

Grönkullas Avonlea – känns mycket fjärran från ens egen.