Ledare: Glädjen över OS-medaljerna grumlas av tanken på att dessa olympiska spel är byggda på tvångsarbete och ett pågående folkmord

Sverige har aldrig tagit fler medaljer i ett OS, och då är ändå när detta skrivs sådant som damernas tremil, curlingen och skicross kvar, där svenskar och de svenska lagen är bland favoriterna.

Att exempelvis få följa Nils van der Poel krossa sitt eget världsrekord på 10 000 meter, och vinna med närmast ofattbara marginaler, har varit en ynnest. Samma sak gäller sprintkampen mellan Jonna Sundling och Maja Dahlqvist och damernas skidskytte.

Ändå skaver det. Kanske uttryckte van der Poel själv det bäst när han på hemmaplan innan OS fick frågor om situationen i Kina och svarade att det inte vore så klokt av honom att kritisera den regim han var på väg till ”om jag önskar leva ett långt och fruktsamt liv”. Efter hemkomsten har van der Poel sagt öppet att han ser det som oansvarigt av IOK att ge spelen till ett land som så tydligt kränker mänskliga rättigheter och som använder OS som politisk propaganda. Samtidigt har han inte velat uttala sig för mycket, eftersom svensk trupp fortfarande är kvar i Peking.

Det är svårt att ta in, att en idrottsman och så småningom OS-guldmedaljör ska vara tvungen att oroa sig för sin egen säkerhet gentemot staten i det land där de olympiska spelen äger rum.

Det är svårt att ta in, att en idrottsman och så småningom OS-guldmedaljör ska vara tvungen att oroa sig för sin egen säkerhet gentemot staten i det land där de olympiska spelen äger rum. Gällande Pekings pr-utnyttjande av OS har han förstås också helt rätt. På torsdagen avbröt en kinesisk IOK-representant till och med en presskonferens och hävdade att allt som påstås om det kinesiska förtrycket bara är lögner och förtal.

Det enklaste är kanske att blunda, åtminstone tillfälligt. Att inte tänka på hur Kina satt mer än en miljon muslimer i omskolningsläger och i Xinjiang infört ett totalitärt övervakningssamhälle som knappt skulle kunna beskrivas i fiktionen – förtrycket skulle låta för överdrivet för att upplevas som trovärdigt.

Eller vad sägs om ett system med en polisstation per 500 invånare, som i stort sett dagligen kontrollerar allas id-kort och fingeravtryck, samlar in biometriska data och går igenom alla telefoner? Kinesiska it-jättar som Huawei har ansökt om patent på teknik som genom ansiktsigenkänning kan identifiera och övervaka uigurer i en folkmassa. Att vara troende muslim ses i sig som terrorism och polisen går in i bostäder och beslagtar koraner och bönemattor som de inte sällan eldar upp på gården utanför. Föräldrar förbjuds att döpa barn till namn som Mohammed, och gravstenar med persisk eller arabisk text demoleras.

I Hotan, en stad med nästan uteslutande uigurisk befolkning, satte myndigheterna upp målet att en tredjedel av alla kvinnor i fertil ålder skulle steriliseras.

Medlemmar i kommunistpartiet från andra delar av Kina får i uppdrag att åka till Xinjiang för att där posera som familjemedlemmar och bo hemma hos uigurer för att kunna övervaka dem in i det allra mest privata. I Hotan, en stad med nästan uteslutande uigurisk befolkning, satte myndigheterna upp målet att en tredjedel av alla kvinnor i fertil ålder skulle steriliseras.

Lägg till alla vittnesmål om tortyr, hjärntvätt och systematiska våldtäkter i fånglägren och bilden av ett pågående kulturellt folkmord går inte att tvätta bort. Och då har man inte ens tagit upp vare sig Kinas förödelse av demokratin i Hongkong, förtrycket i Tibet, eller den allt hårdare vardagliga övervakningen och kontrollen som förstås också riktas mot alla kineser även utanför Xinjiang.

Det här är förvisso inga nyheter. Och kritiken över att den här sortens land får använda OS i sin propagandaapparat måste förstås riktas mot IOK och inte mot enskilda idrottsutövare som gör sitt bästa i en absurd situation. Det är roligt med svenska framgångar och medaljer. Men det går inte att glömma det som finns på medaljens baksida.