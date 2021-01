Ledare: Gör Miljöpartiet till ett grönt parti i mitten

Om allt går som planerat kommer partisekreteraren Märta Stenevi att väljas till nytt miljöpartistiskt språkrör på söndagen. Det är ett vägval.

Medan det avgående språkröret Isabella Lövin kan sina sakfrågor, framför allt inom miljö och klimat, erkände hon inför sitt tillträde att inrikespolitik inte är hennes bästa gren. Dessutom var det politiska hantverket, med maktspel och debatter, ingenting för den före detta Europaparlamentarikern.

För Märta Stenevi är det tvärtom. Precis som Lövin kom hon in i politiken relativt sent i livet, men till skillnad från företrädaren kommer Stenevi från den jordnära kommun- och regionpolitiken. Därmed är det ingen slump att hon pratar om det hållbara samhället som en bottenplatta, och betonar att partiet måste konkretisera vad den gröna visionen innebär för exempelvis skolan, sjukvården och trygghetsfrågorna (Aktuellt 28/1).

Det är inte fel i sig. Särskilt inte när många andra partier höjer sina klimatambitioner. Men Miljöpartiets kärnfråga är klimatet – skolprofilen med Gustav Fridolin som utbildningsminister föll ganska platt – och där har förtroendet dalat.

Kraschen skedde samtidigt som klimatfrågan tog allt större plats i det offentliga samtalet.

Några månader före valet 2014 ansåg drygt 60 procent att MP hade den bästa politiken inom miljö och klimat. Sex år senare, efter nästan en och en halv mandatperiod på klimat- och miljöministerposten, var siffran 20 procent (DN/Ipsos 5/5-2020). Och kraschen skedde samtidigt som klimatfrågan tog allt större plats i det offentliga samtalet.

Om Miljöpartiet ska ha en chans att utöka sina mandat är det i frågan som utgör partiets existensberättigande som den nya språkrörsduon måste bygga förtroende. Det bör inte vara omöjligt.

Som Maria Leissner, Folkpartiledare på 1990-talet, nyligen sa angående kampen om det öppna samhället: ”Mitt gamla parti är gjort för den striden. Det är därför vi finns” (Expressen 28/1).

Citatet skulle lika gärna kunna komma från ett före detta språkrör och handla om klimatfrågan, som engagerar såväl en hel ungdomsgeneration som stora delar av näringslivet och världspolitiken. Trots det lyfter inte Miljöpartiet, och för all del inte heller Liberalerna, i opinionen.

Här har de gröna mycket att lära av Centerpartiet. Medan Miljöpartiet har investerat tungt i att kvala in som regeringspartner till Socialdemokraterna, valde C att prioritera sakpolitiken i de senaste regeringsförhandlingarna. I och med att Annie Lööf (C) numera lanserar sitt parti som en liberal mitt i svensk politik, som går till val som en självständig kraft som kan göra upp åt både höger och vänster, stärker hon sin och partiets förhandlingsposition.

Därför är det bra att Stenevi inte stänger dörren principiellt mot Moderaterna, även om hon inte ser några samarbetsmöjligheter just nu. För precis som C, och förhoppningsvis även L, bör MP gå till val utan att låsa sig vid en specifik statsministerkandidat.

I stället bör Per Bolund och hans nya språkrörskollega öppna för att förhandla med såväl Ulf Kristersson som Stefan Löfven – och låta sakpolitik gå före ministerposter.

