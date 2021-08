Gunnar Jonsson: Dags att jämföra priser på inflationspolitiken

Pandemin flyttar än en gång den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole till nätet, men världens ekonomiska högdjur är som vanligt med i manegen. Huvudattraktionen Jerome Powell, chef för amerikanska Federal Reserve, håller sitt stora tal på fredagen.

Powell har onekligen en krånglig karta att gå efter. Men han närmar sig ett avgörande vägskäl.

Coronaviruset sänkte den globala ekonomin i fjol. Fed, Riksbanken och deras kollegor svarade raskt med massiva penningpolitiska stimulanser. Räntan har legat nära noll ända sedan finanskrisen, men stödköpen av olika sorters obligationer stegrades kraftigt. I nuläget drar räddningsoperationen i USA 120 miljarder dollar i månaden. Totalt under pandemin har det motsvarat 18 procent av bnp. Samtidigt har statsbudgetar överallt pumpat ut väldiga belopp till konsumenter, kommuner och företag.

Det börjar bli svårt att tro att inflationen är helt frikopplad från obligationsköp och budgetunderskott.

Tillväxten vevades i gång igen. Utgångsnivån var låg, men USA:s bnp lär gå mer än 6 procent plus i år. Sysselsättningen hackar dock fortfarande, konsumenternas framtidstro likaså. Och inflationen på 4–5 procent ligger långt över Feds prognoser.

Den oberäkneliga deltavarianten av viruset hotar tillväxten, men kan också störa internationella leverantörskedjor så att priser pressas uppåt. Centralbankerna talar lugnande om tillfälliga faktorer och övergående inflation. Men det börjar bli svårt att tro att den är helt frikopplad från obligationsköp och budgetunderskott.

Enligt Feds nya ramverk får priserna öka med mer än 2 procent utan att räntevapnet sätts in, om arbetslösheten inte sjunker tillräckligt snabbt. Penningpolitiker som bromsar för fort riskerar att såra konjunkturen, just vad som hände i USA 2013. Men agerar de för sent kan inflationen få ett eget liv.

En del röster i Feds styrelse förespråkar uppbrott. Gissningen är att Powell väljer tre steg. Först varsla om att obligationsköpen ska minska mot slutet av året, sedan verkställa. Höjd ränta kan vänta betydligt längre, 2023 eller ännu senare.

För det är en balansgång i okänd terräng. Stödköpen av obligationer har fungerat som stabilisator för ekonomier och marknader, men kan inte fortsätta i dagens takt i evinnerlighet. Detsamma gäller skenande statliga budgetunderskott.

Sedelpressen kan kännas som ett bekvämt redskap. Men köpen av statsobligationer ger en diffus sammanblandning av centralbankers och regeringars intressen. De låga räntor som gällt i över ett decennium tenderar därtill att blåsa upp börsvärdena.

Vad Fed gör påverkar resten av världen. Lita på att Riksbanken håller ett öga på Jackson Hole.