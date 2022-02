Gunnar Jonsson: Republikanerna gör Trumps lögner om valet till argument för våld

USA:s republikaner övade sig visserligen i flera år på att försvara det oförsvarliga. Donald Trumps lögner, hätska personangrepp och allmänna inkompetens borde ha diskvalificerat honom från den politiska arenan. I stället gjorde partiet honom till sin banerförare.

Ändå är det ett långt kliv ut i vildmarken Republikanernas nationella partistyrelse nu har tagit. Stormningen av kongressen i Washington den 6 januari 2021, med syfte att upphäva valet av Joe Biden till president, utnämndes i helgen till ett ”legitimt politiskt samtal”.

Det är rent bisarrt. Försöket att annullera valutgången stred självklart mot författningen, vilket Trumps vicepresident Mike Pence sent omsider har klargjort. Och hur kan det kallas legitimt att en folkmassa – uppviglad av Trump själv – bryter sig in i Kapitolium, vandaliserar stället och tvingar kongressledamöter på flykt? Fem människor dog under tumultet.

Att ett väletablerat parti med stolta rötter ens kan hamna i detta moras är likväl en tragedi.

De republikanska ledare som fattade beslutet säger att de menar de fredliga demonstranterna, men det framgår inte av uttalandet. Dessutom var det en del i ett officiellt avståndstagande från partiföreträdarna Liz Cheney och Adam Kinzinger. De två är de enda som sitter med i det undersökningsutskott i representanthuset som utreder händelserna den 6 januari.

Utredningen hånas som en kampanj organiserad av Bidens demokrater för att misskreditera sina motståndare. Men Republikanerna som parti vägrade faktiskt att delta i arbetet.

Stora delar av partiet har svalt myten om att utbrett fusk gav Biden segern. Ute i delstaterna försöker Republikanerna ändra valregler för att rycka åt sig kontroll över rösträkningen.

Trumps anhängare dominerar partistyrelsen och skrämmer ofta organisationens skeptiker till tystnad. Fanatikerna är mer trogna mot honom än någonsin. Men det finns sprickor, särskilt i senaten där minoritetsledaren Mitch McConnell inte ens talar med ex-presidenten.

Kampen om nomineringar inför höstens mellanårsval till kongressen får utvisa om det finns något hopp om Republikanerna. Trots allt identifierar sig deras väljare i allt högre grad som sympatisörer till partiet, inte till Trump.

Partistrategerna lär därför oroa sig för ännu en valkampanj som kretsar kring honom. President Biden får för närvarande stryk i opinionen på grund av snabb inflation och egna politiska snedsteg. Om debatten fokuseras på den 6 januari blir det en annan sak.

Att ett väletablerat parti med stolta rötter ens kan hamna i detta moras är likväl en tragedi. Och livsfarligt: vad Trump och hans apologeter i partistyrelsen gör är att legitimera våld för att uppnå politiska mål. Skulle det lyckas finns den amerikanska demokratin inte mer.