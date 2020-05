Gunnar Jonsson: Som krishanterare är Bolsonaro sämre än Trump

USA:s stopp för resande från Brasilien kan se ut som en paradox. President Jair Bolsonaros coronalinje har liknat kollegan Donald Trumps: nonchalans, förnekelse, motstånd mot sociala restriktioner, hyllande av malariamedicinen hydroxiklorokin som mirakelkur. Och de båda är i mångt och mycket populistiska själsfränder.

Fast medan Trumps krishantering har varit kaotisk och nyckfull har Bolsonaros ändå varit snäppet värre. Och det är Brasiliens brant stigande dödssiffror som är skälet till det amerikanska inreseförbudet.

En smärre förkylning, har Bolsonaro kallat covid-19, och vägrar vara med på någon stängning av samhället och ekonomin. Delstaters guvernörer och städers borgmästare har försökt var för sig, men resultatet är en blandning av motsägelsefulla regler som är olika överallt. Presidentens fans demonstrerar ilsket mot alla åtgärder, emellanåt anförda av honom själv.

Två hälsovårdsministrar har fått sparken, den ene för sitt stöd för restriktioner, den andre för att han inte stödde tesen att malariamedel hjälper mot coronaviruset. Att WHO varnar för att de är livsfarliga biter lika lite på Bolsonaro som på Trump.

En general har tagit över som hälsovårdsminister, vilket är logiskt. Dels har försvarsmakten tilldelats ansvaret för att producera hydroxiklorokin. Dels dominerar officerare redan regeringen, och Bolsonaro ser fortfarande Brasilien som ett lyckans land under forna tiders militärdiktaturer.

Att sätta in militären har dock hittills genererat magra resultat. Mitt i coronakalabaliken har Bolsonaro också skaffat sig andra problem. Han valdes på löften att göra slut på den allt överskuggande korruptionen. Justitieministern Sérgio Moro, en framträdande figur i just den kampen, hoppade dock av under buller och bång när presidenten fockade landets högste polischef.

Bolsonaro ville i stället ha en vän till sin familj på posten. Besvärande utredningar pågår nämligen mot tre av presidentens söner, till exempel för djup insyltning i den organiserade brottsligheten i Rio de Janeiro.

Ett annat tema i valkampanjen var marknadsliberala reformer av ekonomin. Coronaviruset har ställt allt på huvudet. Men förutom att ”hålla öppet” tycks Bolsonaros plan bestå av diverse diffusa infrastrukturprojekt, i Brasilien ett gammalt känt recept på korruption.

Skövlingen av Amazonas, som Bolsonaro eldat på under sin tid som president, är illa nog. Den röra han har åstadkommit under coronakrisen visar nu på en säregen inkompetens.

Brasiliens hittills över 25.000 döda är en tragedi. Det är också landets ledarskap.