Gunnar Jonsson: Tegnell borde ta en tysklektion

Tysk ordning blir ofta föremål för sarkastiska skämt i utlandet. Fast under coronapandemin tycks begreppet ha kommit till god användning. Drygt 7.700 döda är mycket, men siffran per capita är långt under Sveriges. De tyska restriktionerna har börjat mildras, även om vaksamheten för nya utbrott är hög. Bundesligafotbollen startar i helgen, och då ska också gränskontrollerna lättas.

Laboratorier fanns, privata och offentligt ägda, men också viljan.

Lina Lunds reportage i torsdagens DN ger förklaringar till varför Tyskland har klarat sig så pass bra. Sjukvården hade ett gott utgångsläge och reservkapacitet kunde skakas fram. Delar av samhället stängdes, fast inte så rigoröst som i andra länder på kontinenten.

Därutöver var masstestning en central del av Tysklands strategi från början. Laboratorier fanns, privata och offentligt ägda, men också viljan. Eftersom man har testat brett även utanför sjuk- och äldrevård har fler smittade hittats. I dag går det att utföra 4,5 miljoner tester i veckan, om det behövs.

Sverige, med förvisso åtta gånger mindre befolkning, har sent omsider sniglat sig upp till 29.000 tester i veckan. Regeringen sa för sex veckor sedan att det borde vara 100.000 i mitten av maj – alltså nu. Inte mycket händer.

Folkhälsomyndigheten har hela tiden varit skeptisk till masstestning. Invändningarna har varierat, men statsepidemiolog Anders Tegnell har hävdat att Sverige testar ”de som verkligen behöver testas”.

Fortfarande testas nästan bara inlagda patienter och vårdpersonal. Till och med inom äldreomsorgen har det uppenbarligen gått trögt. Socialminister Lena Hallengren (S) har försökt skylla på regionerna för att antalet prover inte ökar nog snabbt. Men om ansvariga nationella myndigheter inte tycker att frågan är viktig, är det inte så märkligt att anvisningarna blir svåra att begripa.

Tvätta händerna är bra. Coronatester, också.

