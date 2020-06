Gunnar Jonsson: Trumps soldater är valtaktik, inte vapen mot våldet

Plundring och kravaller. Flera poliser skottskadade. Tårgas, gummikulor och distraktionsgranater från polisen mot både fredliga och våldsamma demonstranter. Journalister som attackeras och grips när de bevakar händelserna. USA får inget andrum.

Det gällde förstås också George Floyd, den svarte mannen vars chockerande öde på en gata i Minneapolis förra veckan utlöste vrede och avsky. Två obduktioner har nu konstaterat att en polis sakta kvävde honom till döds, med hjälp av sina kollegor.

Protester har skakat mer än 100 amerikanska städer. Nationalgardet har kallats in i hälften av delstaterna. Under en demonstration i helgen evakuerades president Donald Trump av säkerhetsskäl till en bunker under Vita huset.

Och nu talar han om att sätta in militären om inte städer och delstater kan försvara sina invånares liv och egendom. Ni måste vara tuffa, dominera, hämnas på ”terroristerna”, säger han och pekar ut vänsterligister och anarkister (men inte de högerextremistiska provokatörer som också är i farten). Vid ett möte med guvernörer hänvisade han nöjt till hur demonstranter slagits omkull som bowlingkäglor.

Soldater på gatorna, är det praktiskt möjligt? Trump kan använda militärpolis i huvudstaden Washington för att skydda sig, men har i övrigt knappast tänkt igenom saken. En upprorslag från 1807 tillämpades förvisso i samband med kravaller i Los Angeles för snart 30 år sedan. Men om delstaterna inte vill ha ”hjälp” kan landets överbefälhavare inte bara leka Irak och skicka en ockupationsarmé.

Fast Trump är sannolikt inte så intresserad av ordning på gatorna, utan av att hålla i gång konflikten. Polarisering var hans livselixir under valkampanjen 2016. Under installationstalet målade den nye presidenten upp en mörk bild av USA som ett land där inget fungerade, och där han, endast han, kan ställa allt till rätta. Så har det fortsatt.

Det rapporteras om intensiva diskussioner i Vita huset om taktiken inför protesterna mot polisvåldet, men Trump behövde inte fundera så länge. Mana till enande av nationer, som presidenter brukar, eller ta rasismen inom polisen på allvar? Ånej, elda på motsättningarna, mobilisera den lojala väljarbasen, uppvigla mot fega och ”svaga” demokratiska guvernörer.

George Floyds död har utlöst en djup kris, samtidigt som en annan fortfarande rasar. Coronaviruset har redan skördat över 100.000 amerikanska offer, och skapat massarbetslöshet i sina spår. Även här har landets svarta drabbats hårt.

Pandemin har varit extremt obekväm för Trump. Hans vanliga tirader och förolämpningar biter inte. Han har girat vilt mellan att nonchalera hotet och förkunna en strid på liv och död. Dödssiffrorna har inte gått att vifta bort, och hans idéer om mirakelkurer som injektioner av desinfektionsmedel har inte direkt ingett förtroende.

Ekonomin, som skulle vara basen för höstens valrörelse, dignar under viruset och blir svår att använda som argument till Trumps fördel. En avledningsmanöver är vad han behöver.

Både 2016 och inför kongressvalet 2018 hade Trump hets mot invandrare som trumfkort. En mur mot Mexiko skulle byggas för att hålla ”knarklangare” och ”våldtäktsmän” borta. ”Karavaner” av centralamerikanska migranter påstods vilja invadera USA, och gömma arabiska terrorister i sina led.

Räkna med att skräckpropagandan återkommer i höst, men en coronahärjad ekonomi lär inte vara någon magnet för invandring.

Presidenten är dock inte främmande för rent rasistiska handgrepp. När nazister marscherade i Charlottesville 2017 kom inget fördömande från Vita huset. Om Trump använder dagens kravaller till att underblåsa vita amerikaners vrångbilder om svarta ska ingen bli förvånad.

Utmaningen för Demokraternas kandidat Joe Biden är att hitta motgift. Våldsverkarna på gatorna måste uppmanas att gå hem, men varken polisbrutalitet eller social frustration kan sopas under mattan. Och om Trump försöker söndra och härska, ska åtminstone hans motståndare kunna appellera till samling och respekt.