Även i USA får de som inte kan ta sig till vallokalen rösta per post eller via ombud. Ofta måste man skicka in en ansökan, som i North Carolina. Bilhandlarens projekt var att förmedla både blanketter och valsedlar, och sedan samla in dem. Inte nödvändigtvis färdigt ifyllda. Republikanen Harris fick, ska vi säga, oväntat många röster.

Harris motsatte sig i det längsta ett omspel, men kom till slut ihåg att han led av minnesförlust och därför lämnat felaktiga uppgifter.

Delstatens valnämnd har nu underkänt resultatet, för det går inte att utesluta att demokraten Dan McCready faktiskt var den rätte segraren. Det är första gången på över 40 år det händer i ett federalt val, och senast var orsaken en trasig röstmaskin. Harris motsatte sig i det längsta ett omspel, men kom till slut ihåg att han led av minnesförlust och därför lämnat felaktiga uppgifter. Sålunda accepterade han beslutet.

Republikanerna är tysta. De har i åratal hojtat om riskerna för valfusk, och i många delstater infört regler som hindrar framför allt unga och minoriteter att rösta.

Och president Donald Trump verkar ännu inte ha twittrat sina kommentarer.

Hur var det nu i presidentvalet 2016? Trump vann rätt delstater och elektorskollegiet, men Hillary Clinton fick 2,9 miljoner fler röster. Hans förklaring var 3 till 5 miljoner olagliga röster till Demokraternas fördel från till exempel papperslösa invandrare. Bevisen lyste med sin frånvaro. Den kommission Trump tillsatte för att utreda det gigantiska bedrägeriet fick läggas ned för att den inte hittade något att utreda.

Flera studier har visat att oegentligheter är extremt ovanliga i amerikanska val. Trumps påståenden är en löjlig konspirationsteori eller en ren lögn.

Nu har en fuskare i alla fall avslöjats. Han tillhör presidentens parti.