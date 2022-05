Hanne Kjöller: Fattigpensionärer är varken hjältar eller offer

Dimridån låg tung över pensionsdebatten i söndagens ”Agenda”. Från vänster till höger lovades satsningar på ”de sämst ställda pensionärerna”. Och vilka är då det?

Tja, det är oklart. Om man lyssnar till politikernas unisona heroiska beskrivningar är det personer ”som byggt landet” och som ”arbetat hela sitt liv”. Jag kan inte minnas att jag hörde något om kvinnor som arbetat deltid, men väl om kvinnor som när de blir pensionärer bestraffas ”för lönediskrimineringen” på arbetsmarknaden.

Mer eller mindre alla partiledare verkade ha kommit överens om att sky definitionerna, om att fördunkla mer än förklara. Och att ömsom beskriva en stor och homogen väljargrupp som hjältar. Och ömsom som stackars arma krakar.

Från vänster Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi, Centerpartiets partiledare Annie Lööf och Liberalernas Johan Pehrson i studion i TV-huset inför söndagens partiledardebatt i SVT:s Agenda. Foto: Fredrik Persson/TT

Men det är inte synd om pensionärskollektivet. Finanspolitiska rådet konstaterar i en färsk rapport, nyligen presenterad på DN Debatt, att gruppen aldrig haft det bättre. Att andelen materiellt fattig är lägre än bland medborgarna i stort samt lägst i hela EU. En nybliven pensionär, skriver rådet, har i snitt en disponibel inkomst på ungefär 90 procent av slutlönen. Den ”fattigaste” fjärdedel av pensionärskollektivet till och med ökar sin inkomst i samband med pensioneringen.

I ”Agenda”-debatten flög begrepp som garantipension, bostadstillägg och garantitillägg runt. Det bråkades om vem som kunde ge bort mest av allas våra pengar. För garantipension är ju ingen pension i egentlig mening. Det är ett bidrag.

Det är näppeligen flummare eller miljardärer som utgör majoriteten av garantipensionstagarna.

Det brukar sägas att pension är uppskjuten lön. Men det gäller inte garantipensionen. Den fungerar som medborgarlön för 65-plussare. Du behöver inte ha jobbat en endaste dag för att få full ersättning.

För att maxa utbetalningen gäller det att du inte tjänat in någon pension alls och att du bott i Sverige i 40 år. Om du under dina yrkesverksamma år odlat cannabis, levt på försörjningsstöd och inte bidragit med en ynka tegelsten till det gemensamma samhällsbygget spelar ingen roll. Full garantipension kan även håvas in av den bor på ett slott, badar i diamanter och äger 20 rolls royce. Den enda avräkning som sker är mot år du varit skriven utomlands samt om du själv tagit något ansvar för att tjäna in pensionsrätter.

Nu är det näppeligen flummare eller miljardärer som utgör majoriteten av garantipensionstagarna. Det är i stället kvinnor som inte arbetat hela sitt liv, i alla fall inte heltid, och som drygar ut sin intjänade pension med garantislantarna och bostadstillägg.

För ett par år sedan fick jag hjälp av Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren att kontrollera siffrorna och det regelmässigt återkommande påståendet om att man kan arbeta ett helt yrkesliv och ändå behöva tillskott från garantipensionssystemet. Settergren räknade på en 62-årig kvinna som 2017 tjänade 22 000 kronor, och som arbetat heltid sedan hon var 19. Och nej, inte ens om hon skulle ha fött ett par barn och tagit ut hela föräldrapenningen så skulle hon kvalat in för garantipension.

Det är säkert sant att de män och kvinnor som satsat på karriären, snarare än familjen, i högre grad möts av arbetsgivare som satsar på den anställde. Som befordrar, vidareutbildar och ger stora lönepåslag till den som visar framfötterna och är på plats. Men samma politiker som tycker att frågor om föräldraledighet, vabbande och ”livspussel” ska avgöras av varje par ”vid köksbordet” tycker alltså att ansvaret för familjens enskilda val ska bäras av skattebetalarna när den deltidsarbetande mamman (som det ofta är) går i pension. Då blir det simsalabim skattekollektivets ansvar att kompensera för att mannens bristande insatser i hemmet.

Vi som tycker att man i första hand ska tjäna in sin egen pension har knappt något parti att rösta på.

Jag har inga problem med om några vill arbeta deltid för att (över)ansvara för partner och hushåll. Inte heller om någon vill vara hemma på heltid. Men vill paret inte dela på det oavlönade arbetet får de väl också göra upp om hur den part som väljer att göra mest ska kompenseras av den som gör minst.

Att beskriva garantipensionärerna som ett kollektiv som arbetat ”hela sitt liv” och ”byggt landet” är trumpianskt och missvisande. Korrekt är att de på gruppnivå arbetat mindre, tjänat mindre och avstått ett mindre löneutrymme till sin pension än den grupp som lever sitt pensionärsliv på egna, intjänade pengar. Orättvist? Det kan man kanske tycka. Men inte mer orättvist eller konstigare än att den som sparat lite pengar på banken har mindre pengar att ta ut än den som sparat mycket.

Sedan kan man förstås tycka att garantipensionärerna borde få mer pengar. Precis som man kan tycka att asylersättning, försörjningsstöd eller andra bidrag borde höjas. Men efter söndagens debatt konstaterar jag att vi som tycker att man i första hand ska tjäna in sin egen pension, att man har ett ansvar för de val man gjort och att det måste finnas ett respektavstånd mellan bidragspension och intjänad pension bland låginkomsttagare som verkligen har jobbat hela sina liv, inte ser ut att ha något parti att rösta på.

Centerpartiet har förvisso inte satt ned foten än. Men minst sju av åtta riksdagspartier vill alltså sabotera ett sammanhållet och långsiktigt hållbart pensionssystem. Det om något är ett fattigdomstecken.

