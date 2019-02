I början av året flåsade jag mig igenom ett långlopp på skidor. Det tog mig 9 timmar och 22 minuter att komma i mål. ”Fantastiskt!” och ”Bravo!” hojtade vännerna i sociala medier. Men var det så bra egentligen?

Nej. Inte om man menar att klimatfrågan är överordnad allt. På nätet läser jag att människans koldioxidutsläpp ökar upp till 40 gånger vid hård fysisk träning. När jag ber experter om hjälp att räkna ut frisksportares negativa klimatpåverkan visar det sig handla mer om kost än utandning. Den koldioxid vi flåsar ut ingår i ett kretslopp och påverkar inte jordens temperatur, får jag förklarat för mig.

Däremot påverkas klimatet av att den som sportar äter mer. Drygt 30 procent av världens koldioxidutsläpp härrör från livsmedelsproduktionen. Illa, ur ett klimatperspektiv, är också att motionärer kan förmodas leva längre än soffpotatisar. Den största miljöinsatsen i långloppet med 7 000 deltagare, gjordes sannolikt av den medelålders man som fick hjärtstillestånd och segnade ned död några kilometer före mig i spåret.

För er som tycker att detta är ett oanständigt resonemang vill jag påpeka att det inte är mitt. Det är inte jag som säger att klimatmålet bör överordnas allt och som duckar för alla målkonflikter.

Det är inkonsekvensen som irriterar mig. Hur klimatdebattörer rasar mot fulutsläppen och blundar för finutsläppen.

Thailandsresorna har blivit själva sinnebilden för det förstnämnda. Det beror naturligtvis på att de långa flygresorna är bedrövliga ur klimatsynpunkt. För den sippa medelklassen är de dessutom smaklösa. Menyer på svenska, billig bira och prostituerade i varenda bar. Hur många av dem som upprörs över resorna skulle själva åka hit om det fanns klimatsmarta alternativ?

Det är utmärkt att vissa helt slutat flyga. Men sett till utsläppsmålen vore det mycket bättre om människor slutade med sitt ymniga barnalstrande. När Lunds universitet listar de livsstilsval som skadar klimatet mest kommer barn på första plats. Det följs av bil, flyg och en koldioxidbelastande kost.

Genom att välja en växtbaserad kost kan en individ spara in 0,8 ton koldioxidekvivalenter per år. Den som avstår en årlig transatlantisk tur och returresa minskar sina utsläpp med 1,6 ton och den som låter bli att skaffa bil sparar 2,4 ton.

Detta ska jämföras med att avstå från att skaffa ett (eller ett till) barn. Där sparar man hela 58,6 ton per år, menar forskarna, baserat på de framtida ättlingarnas utsläpp och dagens konsumtionsmönster.

Om vi tänker oss att varje individ har ett slags moralisk klimat-motbok. Och att individen själv kan välja vad hon vill använda sin utsläppsrätt till, blir matematiken ungefär så här: Jämfört med en billös ettbarnsfamilj som tuggar växtbaserat kan en barnlös fläska på med bil, biff och ändå ha ”poäng” så det räcker mer än väl för att månadspendla till Thailand. Utrymmet för den barnlösa blir givetvis ännu större om man jämför med de klimatmarodörer som kostat på sig två, tre eller ännu fler småttingar.

Men, invänder kanske någon, vi behöver ju barn för att säkra återväxten. No worries, säger jag. FN räknar med en befolkningsökning på 47 procent de kommande 80 åren. Forskargruppen bakom studien ”The Effects of One-Child Policy on the Economy and the Environment in an OLG Framework” konstaterar att det med så många barn är närmast omöjligt att föreställa sig hur utsläppsmålen från Paris 2016 ska nås.

Det enskilda politiska beslut som haft störst positiv inverkan på klimatet är Kinas ettbarnspolitik. Kinesiskornas barnafödande sjönk från 5,7 barn per kvinna år 1970 till 1,5 år 2015.

Inspirerad av landet i öster har den nämnda forskargruppen laborerat med en modell där man beskattas efter antal barn. Ett barn kostar inget, men vid andra ungen ryker en viss procentsats av föräldrarnas totala inkomst. För varje ytterligare avkomma stiger skattesatsen.

Grön skatteväxling har blivit ett begrepp. Jag gillar idén att hårdbeskatta det som tär mest på klimatet. Men i Sverige gör vi precis tvärtom. Familjer som skaffar många barn belönas med ett flerbarnstillägg som, helt i strid med utsläppsmålen, blir högre för varje ytterligare unge. En fyrabarnsfamilj får totalt ut 6 740 kronor i barnbidrag och flerbarnstillägg per månad. Fixar du ytterligare två telningar kan du håva hem 11 740 pix.

Forskargruppen konstaterar att en barnbeskattning skulle ge enorma effekter på utsläppen. Att få människor att radikalt lägga om sin livsstil ter sig som en avsevärt svårare och därtill mindre effektiv lösning.

Jag gillar barn. Och fick jag välja mellan 20 Thailandsresor och ett barn eller barnbarn skulle jag med lätthet välja det senare. Det jag inte gillar är skenhelighet och moralism.

Så gärna klimatmål. Gärna en sträng klimatpolitik. Gärna en brutalt hög flygskatt. Men bevare mig för klimatdebattörer som pekar ett föraktfullt indignerat darrande finger mot flygresenärer samtidigt som de sätter ännu en unge till världen.

Flygskam är bra. Flerbarnsskam är ännu bättre. Ur strikt klimatsynpunkt, alltså.