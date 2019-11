Hanne Kjöller: Om fattigdom låg bakom kriminaliteten hade kvinnor skjutit ihjäl varandra

Jag vill knarka, suckar Elin i filmen ”Fucking Åmål”. Hon lyckas inget vidare. Dels för att hon bor i Åmål. Dels för att filmen utspelas i en tid när man ännu inte kunde botanisera bland allehanda substanser på nätet.

Om jag googlar på ”vad fick dig att börja med” får jag upp fortsättningar som rymmer allt från knark och datorspel till meditation och fotboll. Ofta finns där någon – ett äldre syskon, en förälder eller en kompis – som introducerat personen för det ena eller det andra.

Få av oss är tillräckligt innovativa för att uppfinna en sport eller en sysselsättning som inte finns. Eller för att ta oss till en plats där vi diffust söker något som kan tänkas finnas. Hur många i Åmål har verkligen rest till Stockholm med siktet inställt på att köpa knark utan att veta var man letar, hur det ser ut eller vad man förväntas betala för det?

Debatten om gängkriminalitetens orsaker rullar vidare i samma spår som tidigare. Men om man, som vänstern, hävdar att fattigdom och trångboddhet är orsaken borde man förklara hur det kommer sig att systrar, döttrar och fruar till de gängkriminella inte skjuter ihjäl varandra. Bor de någon annanstans?

Fattigdom är ett relativt begrepp. Som Björn Ranelid påpekat har de sämst ställda i dag en högre materiell standard än vad många hade när han växte upp i Malmö där hans familj på fem personer trängdes på 47 kvadratmeter. Och hur många gängkriminella med ursprung i andra länder skulle haft en högre levnadsstandard där, än vad de på laglig väg kan få här?

Klagosångerna från några av de avhoppare som hörts i debatten skorrar rejält. Särskilt illa låter: jag-hade-inget-val-förklaringen. Alla människor har val. Alla har inte samma val eller lika många. Det är encelliga organismer, som amöbor, som inte kan välja.

Och om man nu är encellig och utan några valmöjligheter, hur gick det då till när man hoppade av? Vad det också en dna-programmerad utveckling eller fick man helt plötsligt ett tillskott celler för att kunna fatta egna beslut? Eller: är det bara dåliga beslut som är andras och goda som är egna?

Flickor i utanförskapsområdena är lika exponerade för droghandeln som sina bröder

Gängkriminaliteten har kunnat växa för att annan kriminalitet, inte minst narkotikahandeln, tillåtits växa. Debattören och den tidigare Skärholmsbon Daniel Suhonen berättade i Kvartal om en utveckling där en tidigare ljusskygg verksamhet nu bedrivs öppet och nästan påstridigt vid t-baneutgången ett stenkast från poliskontoret. Som vilken torgförsäljning som helst.

Få av oss skulle själva komma på idén att slå upp ett stånd och sälja grönsaker på torget om det inte fanns några försäljare där från början och det dessutom var förbjudet. Ännu färre om varje försök ledde till att polisen rev ned ståndet inom tio minuter och bötfällde försäljaren. Varför skulle det vara annorlunda med narkotika?

Jag förmodar att vissa väljer att börja sälja narkotika för att det, där och då, ter sig rationellt. För att infrastrukturen finns på plats, för att jobbet är jämförelsevis lönsamt och kanske även för att det rymmer ett spänningsmoment som inte reklamutdelning erbjuder. Vissa har säkert en så knackig skolgång i bagaget att de reella valmöjligheterna faktiskt är få. Och trista.

För några av dessa ting har samhället ett obönhörligt ansvar. Som att kriminaliteten kunnat växa. Att polisen sedan 1980-talets mitt – trots stora tillskott – blivit radikalt sämre på att klara upp brott, och sett mellan fingrarna med viss brottslig verksamhet. Det är svårare att slå sönder en verksamhet när strukturerna redan är på plats. Och när återväxten, nästan oavsett hur många man griper, är säkrad.

Samhället har också ett ansvar för att ha ”akademiserat” skolan så att teoretiskt svaga elever slås ut. Tidigare fanns fler dörrar öppna. Stjärnkrögaren Tore Wretman är ett exempel på att även personer som hade svårt i skolan kunde hitta sin väg. Hade han, med dagens teoretiska krav för att bli kock, ens tagit sig över tröskeln till ett restaurangkök i dag?

Och så var det detta med pojkar och flickor. Samt olika kulturer. Kultur, i betydelsen ”a whole way of life”, erbjuder ett oräkneligt antal ramverk för olika situationer och typer av samhörighet. Det finns dansbandskulturer, partikulturer och Östermalmskulturer. Och det finns machokulturer, klackkulturer och Ortenkulturer.

Varje människa rör sig i flera kulturella sfärer samma dag. Om de drogförsäljande alfahannarna regelmässigt skulle få underkasta sig polis och kriminalvård lär knarkkarriären te sig mindre attraktiv även för de som lockas av machokulturen. Unga män får helt enkelt hitta en annan kulturell ram för att befästa sin manlighet.

I stället för att svara på frågan varför vissa blir gängkriminella borde vi fråga oss varför vissa inte blir det. Till exempel de flickor i utanförskapsområdena som är lika exponerade för droghandeln, och minst lika frustrerade, trångbodda och socialt utsatta som sina bröder. Och då duger det inte med vi-har-ingen-lokal-argumenten. För om det är några som verkligen inte har någon lokal så är det just flickor i manligt kontrollerade utanförskapsområden.