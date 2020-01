Hanne Kjöller: Patienterna har inte blivit fler, men antalet larm har tiodubblats

1994 gjorde jag efter fem års tjänst mitt sista nattskift på Södersjukhusets akutmottagning. I augusti, 25 år senare, dammade jag av den gamla sköterskebroschen och rotade runt efter bussarong och byxor i linneförrådet igen. Jag ville med egna ögon se om vården verkligen blivit så eländig som politiker och opinionsbildare hävdar.

Men för att inse att något verkligen hänt hade jag egentligen inte behövt träda i tjänst. Det hade räckt med att titta på siffrorna.

Då, på 1990-talet, var vi sammanlagt fem sjuksköterskor och fyra undersköterskor, som betjänade medicin-, kirurg- och ortopedakuten nattetid. Med oss hade vi fyra jourläkare (som vanligtvis jobbat hela dagen och kvällen): två på medicin och en på vardera ortopeden respektive allmänkirurgen. Doktorerna servade dessutom sjukhusets inneliggande patienter. Och det hände att ortopeden eller kirurgen (eller båda) fick gå till en akut operation. Åtminstone tills bakjouren som sov hemma hade hunnit vakna, komma in och klä om.

Mot 1990-talets minimibemanning på 9 ”omvårdnadspersonal” möter SöS i dag upp med 25 (16 sjuksköterskor och 9 undersköterskor). De 4 heldygnströtta läkarna har ersatts av 13 kollegor, som följer vårdpersonalens treskift och som enbart ansvarar för akutens patienter.

Bemanningen har alltså tredubblats. Något som däremot inte förändrats nämnvärt är antalet patienter. Vid hårt tryck, då som nu, tar akuten emot knappt 300 patienter per dygn.

Trots att patientantalet är i stort sett detsamma har larmen blivit fler. Alltså de fall där ambulanserna förvarnar (typ: ”om tre minuter kommer vi in med en 60-årig man med bröstsmärtor”) och där vi lämnar det vi håller på med och möter ambulanspersonalen, förberedda med uppdragna sprutor och påslagna defibrillatorer.

På 1990-talet snittade vi på tre larm per dygn. Nu, när traumaalarmen dirigeras direkt till Karolinska, när färre röker, när hjärtinfarkterna gått ned, har de blivit 27. Vad har hänt?

En delförklaring är strokelarmen. På min tid fanns ingen behandling för propp eller hjärnblödning. I dag går neuroläkarna in i ljumsken och med en kateter lyckas de i bästa fall skruva ut proppen. Vid framgångsrik behandling kan patienten åka hem någon dag senare utan bestående skador.

Tiden är en avgörande faktor. Därför är det självklart att slaganfallen ges högsta prioritet. Alla har allt att vinna. Patienten förstås. Men även samhället. Våra gemensamma resurser räcker längre om både unga och gamla klarar sig själva i stället för att bli ”vårdpaket”.

Men en större förklaring till att antalet larm nästan har tiodubblats är de nya algoritmerna som används för att bedöma patienter. SOS Alarm, ambulanserna och akuten – alla jobbar vi med detta ”beslutsstöd”.

Larmcentralen har i grunden en närmast omöjlig uppgift. Operatören ser inte den sjuka. Begrepp som ”okontaktbar” kan betyda alltifrån stendöd till någon som sover. Algoritmerna fyller på SOS en funktion just för att det inte går att se och känna på den sjuke. Det är i stegen därefter som fyrkantiga symtom- och mätscheman stjälper mer än de hjälper.

För människan är mer än matematik. Ålder, tidigare sjukdom och social kontext är viktiga pusselbitar. Det är även det man ser, hör, känner och luktar: som kallsvettighet, grötigt tal, lufthunger, kalla händer och fötter, ansikts- och läppfärg, hudens elasticitet, typiska lukter vid blödningar i magtarmkanalen, diabeteskoma eller vissa infektioner.

Algoritmerna fångar upp en del men missar mycket annat. Helheten går förlorad. Mätvärden som puls, blodtryck, temperatur, syremättnad och vakenhetsgrad matas in. Och ut kommer en prioriteringsfärg: röd, orange, gul eller grön. En frisk, vältränad 25-åring med halsfluss och 39 graders feber får samma eller högre prioriteringsfärg än en intravenös missbrukare utan synlig infektionskälla där tempen visar 38,9 (och där man har goda skäl att frukta en livshotande blodförgiftning).

Så länge man följer algoritmerna har ingen gjort något fel – inga rutiner har brustit.

Färgerna är inte tvingande. Såväl ambulanspersonal som mottagande sköterska kan rödmarkera en patient som fått annan färg i datorn. Men hur ofta nedprioriteras den patient som datorn finner röd? Vilken anställd tar frivilligt den risken?

Så länge man följer algoritmerna har ingen gjort något fel – inga rutiner har brustit. Och i nollvisionernas förlovade land är det alltid viktigare att inte göra några fel än att göra rätt.

En ytterligare biverkning av det datoriserade beslutsstödet är att det får oss att sluta tänka. Om jag på en hemsida trycker på alternativet ”spara lösenord” kommer jag så småningom att glömma vilket det var. ”Use it or lose it” är principen för all kunskap.

På 1990-talet tvingades vi tänka själva. Vi rådfrågade varandra när vi var osäkra. Bad en erfaren kollega gå in och klämma på magen också. Ibland gjorde vi fel. Så blir det när människor är inblandade.

Men vem tror att det blir bättre träffsäkerhet när datorer – som inte skiljer på en 19-åring och en 90-åring – ska värdera bröstsmärtor? Och vilka kommer i kläm när vi alltid tar det säkra före det osäkra, när vi inte gör någon skillnad på det sannolika och det osannolika?