Hanne Kjöller: Visa rondellhunden i Sveriges skolor på yttrandefrihetens dag

När jag först hör om den mördade läraren, Samuel Paty, kommer jag direkt att tänka på den svenska religionsläraren Anna. Jag intervjuade henne för något halvår sedan. Anna var beredd att framträda under eget namn – men inte innan hon skaffat en ny anställning. Då levde hon ännu gott på de skattepengar en kommun betalat för att hon inte skulle följa läroplanen.

Och det gör hon fortfarande. Därför bestämmer vi att jag nu får skriva, men att jag anonymiserar henne, den skolledning och den kommun allt händer i. Och då blir hennes berättelse så här:

Anna hade jobbat mer än ett decennium i en och samma skola när hon blev headhuntad till en annan. Socioekonomiskt tedde sig de två förortskommunerna tämligen likartade. Där fanns en mix av barn med infödda respektive utrikesfödda föräldrar, av flerbostadshus och egnahem. Båda låg på behörigt avstånd från det som polisen kallar särskilt utsatta områden.

Men i skolan hon kom till hade något hänt. De infödda föräldrarna hade successivt börjat placera sina barn i andra skolor. I den femteklass som Anna blev mentor för fanns bara tre svenskättade barn kvar.

Konflikterna på skolan var många. En av dem uppstod när en fjärdeklassare, född i Sverige men med föräldrar från Afghanistan, skulle få ett syskon. För klasskamraterna berättade pojken att Allah placerat en fågel i mammans mage. Någon eller några av hans ”svenska” klasskamrater informerade långt mindre metaforiskt om hur befruktningen mer troligt gått till. Det blev slagsmål.

Bråket hängde med in på lektionen. Efteråt var det klassråd. För Anna var det självklart att ta upp det som hänt.

”I Skolverkets material anges att barnen redan i årskurs tre ska lära sig hur barn blir till. Det hade man tydligen hoppat över här. Jag tog tillfället i akt för att täppa igen kunskapsluckorna och klargjorde att det ingalunda var någon fågel inblandad i processen.”

Det tog hus i helvete. Anna kallades till ett möte med rasande föräldrar. Med var även rektor och biträdande rektor. Krav ställdes på att Anna skulle be om ursäkt.

Under mötet hör Anna hur skolledningen lovar föräldrarna att Anna ska be om ursäkt. What? tänkte hon. För vad då? För att jag har gjort det som åligger mig som lärare?

Anna bad aldrig om ursäkt.

”Jag är lärare. Jag har ett vetenskapligt förhållningssätt.” Till sist lugnade det sig.

När Anna undervisade om terrorism, fick hon höra av barnen att attacken mot World trade center var fake news. Det var judarna som låg bakom. Allt handlade om att komma åt Iraks olja.

”Det här kommer ju inte från barnen. Med modersmjölken matas barn, som fötts i Sverige, med konspirationsteorier, antisemitism och bilden av att Sverige är världens sämsta land”.

Hur då sämst, kunde Anna fråga, innan hon drog fram World survey map som ett ess ur rockärmen. Ja, ja, men ni är i alla fall sämst på sport. Anna svarade med nya tabeller.

”Det är tomma utantillramsor som baren fått med sig hemifrån.”

Men det hände också att Anna fick med sig föräldrarna. Som när hon informerade om att barnen spelade ett datorspel där man våldtar flickor och skjuter poliser. Era barn dompterar er, sa Anna. ”Det mötet blev skitbra.”

Anna satte gränser. Ett barn satt och skrek: ”Fuck you, fuck you, fuck you”. Hon bad barnet gå ut. När det inte skedde sa hon: ”Då får jag föra ut dig”. Och så blev det.

Händelsen, tillsammans med det som skett tidigare, blev en tydligare gränssättning än vad en ängslig och uppgiven skolledning mäktade med. Anna skildes från sitt arbete och efter förhandlingar köptes hon ut för skattebetalarnas pengar.

I Frankrike har många demonstrerat för att visa sitt stöd för yttrandefriheten och det demokratiska fundamentet. ”Je suis Samuel” står det på plakaten. Vissa menar att vi här i Sverige också borde gå man ur huse med budskapet: ”Jag är Samuel”. Jag tänker att det finns bättre sätt.

För ord är gratis. Det är handling som kostar. Lars Vilks konstaterar i ”Studio Ett” att mordet är en följd av att satirer och bilder, som hans rondellhund, visas så sällan. Hade kritiska teckningar fått ett större utrymme, hade de blivit allmängods och ”nedslitna”, skulle de inte längre väcka sensation.

Han har rätt. Därför föreslår jag att varenda lärare i samhällskunskap använder yttrandefrihetens dag den 3 maj till att agera för yttrandefriheten. Vilken manifestation om varenda skola utgick från Vilks rondellhund för en diskussion om hur vår dyrbara frihet håller på att reduceras till en papperstiger.

Det vore att visa solidaritet med de lärare som redan i dag – mer eller mindre ensamma – står upp för demokratin och vetenskapssamhället. Den risk modiga lärare tar blir mindre om en hel kår bär den tillsammans. Och om de bakom sig har en kompromisslös skolledning, ett helt samhälle och kanske till och med – om så krävs – beskydd.

