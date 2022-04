Ledare: Här är Rysslands lögner om kriget i Ukraina

Bilderna från den ukrainska staden Butja, knappt tre mil från Kiev, har chockat världen. Oberoende medier vittnar om en mängd döda civila på stadens gator, flera av dem bakbundna. Allt pekar på att ryska invasionstrupper begått svåra brott mot krigets lagar och att Butja för alltid kommer att stå bredvid Srebrenica, Son My och Rwanda på den svarta listan över människans grymheter.

Men Putinregimen förnekar den ryska skulden. Det ska i stället vara ukrainare som dödat sina landsmän i Butja. Det är barocka påståenden, som snabbt kunde vederläggas av New York Times bland annat med hjälp av satellitbilder.

Lögnen är bara den senaste i Rysslands propagandakrig mot Ukraina – ett krig som bedrivits åtminstone sedan Sovjetunionens fall men som har betydligt djupare rötter än så.

Här är några av de grövsta:

● Ukraina existerar inte. Detta är något av konfliktens urlögn. ”Ryssar och ukrainare är samma folk – en enda enhet”, sa Vladimir Putin i ett tal så sent som den 12 juli i fjol.

Det är givetvis inte sant. Ukraina har haft en stark självständighetsrörelse ända sedan 1800-talet och existerade som suverän stat mellan första världskrigets slutskede och 1921, då den absorberades av Sovjetunionen. 1991, när Sovjet föll samman, blev Ukraina åter en självständig stat.

● Ukraina är nazistiskt och den ryska invasionen innebär ”avnazifiering”.

En grotesk lögn. Det finns nazister i Ukraina, bland annat i den ökända Azovbataljonen. Men det största högerextrema partiet i landet fick inte ens två procent av rösterna i det senaste valet. ”Ukraina utmärker sig genom att landet har en mycket mindre högerextrem rörelse än andra europeiska länder”, säger historikern Per Anders Rudling till DN.

Däremot har den ryska invasionen lett till att många ur Ukrainas judiska befolkning nu flyr landet undan angriparna – ”avnazifieringen” har i själva verket bidragit till en exodus av judar.

● Ukraina har biologiska/kemiska vapen, sponsrade av USA och Nato.

Lögnen som först yttrades i början av mars har upprepats både av Kina och den amerikanska tv-stjärnan och Putinapologeten Tucker Carlson. Det gör den förstås inte mer sann. I själva verket bygger den på en lång tradition av rysk propaganda om diverse utländsk infiltration i Ukraina.

● Ryssland har inte bombat barnsjukhuset i Mariupol.

Jo, det bombades onsdagen den 9 mars.

● Men sjukhuset var förresten en bas för Azovbataljonen.

Hela berättelsen om barnsjukhuset i Mariupol benas upp på sajten ”EU vs Disinfo”, som arbetar just med att avslöja ryska propagandalögner. Det ryska förvarsministeriet påstod att attacken var en ”iscensatt provokation” av Ukraina, och försvarsminister Sergej Lavrov menade att sjukhuset tagits över av – just det – Azovbataljonen. Den ständigt närvarande fienden.

● Kriget är inget krig utan en ”militär specialoperation”. Ryssland har redan börjat dra sig tillbaka. Ryssland går med på eldupphör.

I en artikel i DN den 3 mars konstaterar Markus Göransson på Försvarshögskolan det som måste hållas i bakhuvudet så snart kriget kommer på tal från den ryska sidan: Vilseledning, maskirovka, är en viktig del av rysk krigföring.

Med andra ord: Putin, Lavrov, Kreml och militärledningen kommer inte att öppna munnen utan att ljuga.