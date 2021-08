Ledare: Här är tre överenskommelser för klimatet som bara väntar på att göras

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

De svenska partiledarna reagerade snabbt, och i kraftfulla ordalag, när FN:s klimatpanel IPCC:s skräckrapport publicerades häromveckan. Rapporten visar alltså att vi är på väg att missa Parisavtalets 1,5-gradersmål, vilket skulle få förödande konsekvenser.

”Vi förstår allvaret och kommer att göra allt vi kan för att klara klimatkrisen”, konstaterade Ulf Kristersson (M). ”Politiken borde sätta in en dödsstöt mot kol och olja så att vi ställer om på ett meningsfullt och effektivt sätt”, fyllde Annie Lööf (C) i. ”Mer måste göras, snabbare. Vi kommer aldrig sluta kämpa”, slog Per Bolund (MP) fast.

Stefan Löfven (S), Nooshi Dadgostar (V), Ebba Busch (KD) och Nyamko Sabuni (L) gjorde alla sina röster hörda för krav på omställning.

Reaktionerna var inte oväntade. I Sverige tar samtliga partier – möjligen med undantag av Sverigedemokraterna, vars partiledare också var den ende som höll tyst – klimatvetenskapen på allvar.

Men allvarsamma ord räcker inte. Ska Sverige göra sitt för att Parisavtalets mål ska hållas krävs kraftfulla åtgärder omgående. För att det ska gå måste partierna göra gemensam sak, eftersom de insatser som behövs inte kan bero på dagspolitikens nycker, inte får rullas tillbaka vid ett regeringsskifte.

Faktum är att tre breda uppgörelser för klimatet bara står och väntar på att göras.

För det första måste det klimatpolitiska ramverket uppdateras.

När det antogs för fyra år sedan var det historiskt. Tydliga mål, en expertgrupp för att utvärdera hur väl de uppfylls. Sverige sågs som ett föregångsland.

Men som DN kunde visa i en granskning i somras är de svenska målen inte ambitiösa nog. Även om vi uppfyller dem – och just nu är beslutade åtgärder otillräckliga ens för att göra det – har Sverige ändå inte tagit ansvar för sin beskärda del av utsläppsminskningarna.

Ramverket måste justeras, målen bli skarpare.

För det andra behövs en ny energipolitisk överenskommelse. Den som slöts 2016 hade flera förtjänster – kärnkraften blev kvar, vindkraften byggdes ut. Men överenskommelsen lades fast innan mål sattes upp för elektrifiering av transportsektorn och industrin. Före nya batterifabriker i Norrland. Behovet av ren el har ökat. Dessutom har Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat uppgörelsen.

Att få en ny överenskommelse på plats tar tid. En kommission kommer att behöva utreda framtida energibehov. Därför måste arbetet inledas omgående

För det tredje krävs en uppgörelse om 2020-talets viktigaste infrastrukturinvesteringar. Höghastighetstågen har tillåtits suga upp allt syre i debatten – och för mycket av budgetutrymmet. För klimatet pekar det mesta på att de vore en dålig deal.

Däremot måste elnätet rustas upp snabbt, eftersom mer förnybar el kräver större förmåga att flytta el inom landet. Vägnätet måste elektrifieras. Dessutom kräver såväl den regionala som den lokala kollektivtrafiken betydande satsningar om fler ska kunna ta sig till jobbet utan bil.

Det klimatpolitiska ramverket ska styra politiken fram till mitten av seklet. Energi och infrastruktur kräver investeringar med decennielånga horisonter. Då duger det inte att de reduceras till debattens dagliga trätor.

I nästa års valrörelse bör väljarna därför förvänta sig en enkel utfästelse från samtliga partier som menar allvar med sina ord: att de är beredda att göra upp med sina motståndare om nödvändiga, långsiktiga åtgärder för klimatet.