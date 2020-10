Inte ens riksdagen är fredad från it-piraterna

Vi lever i en tid då trygghet trumfar frihet. Återkommande hörs – även på dessa sidor – krav på att staten ska få ökad repressiv makt på medborgarnas bekostnad. Det läggs fram förslag på fler poliser, strängare straff, förtätad kameraövervakning, skärpning av rättegångsproceduren, ökade möjligheter till avlyssning...

Oron är inte gripen ur luften. Även om Sverige på flera sätt blir tryggare sprider den mer eller mindre organiserade kriminaliteten en rädsla som är befogad och måste tas på allvar. Samtidigt riskerar ett för ensidigt fokus på våldsbrottslighet och gäng dels att staten med sina tvångsmedel får oproportionerligt stort inflytande över människors vardag, dels att man missar andra hot som kan vara nog så allvarliga – både på samhälls- och individnivå.

DN:s avslöjande av den enorma läckan från säkerhetskoncernen Gunnebo är ett larm om denna andra hotbild. Konsekvenserna av att hackare kommit åt topphemliga uppgifter från Gunnebo är alarmerande.

Vad som läckt ut från företagets datorer är bland annat ritningar över lokaler som tillhör bankkontor, butiker och myndigheter som Skatteverket. Det handlar till exempel om uppgifter om placeringar för övervakningskameror, larm och skyddade rum.

Till och med detaljer om riksdagens skalskydd har läckt, använts som material för utpressning – och till slut hamnat på nätet. Allt som allt 38.000 filer.

Den som exponerar sig mot nätet riskerar alltid att bli hackad. Och i stort sett alla gör det.

En större potentiell it-fara än Huawei är svår att tänka sig.

För bara ett par dagar sedan kom rapporter om en stor skandal i Finland, där ett psykoterapicentrum med mottagningar i 20 städer attackerats av hackare. Journaler med mycket känsliga sjukvårdsuppgifter läckte ut och berörda patienter utsattes för utpressningsförsök.

Den svenska härvan kring Transportstyrelsen som avslöjades av DN år 2017 torde ännu finnas i färskt minne. Det var då myndigheten outsourcade it-funktioner så att utländska tekniker kunde komma över uppgifter om bland annat svensk försvars- och underrättelsepersonal.

Lägg till de återkommande nyheterna om hur den kinesiska storkoncernen Huawei – med direkta kopplingar till diktaturens försvar, underrättelsetjänst och regering – försöker expandera på telekommarknader världen över. En större potentiell it-fara är svår att tänka sig.

Det är lätt att förfäras över att myndigheter och stora företag som Gunnebo låter sig bli offer för förödande dataintrång. Att vi själva som individer ofta tar stora risker är också väl känt, men de flesta är märkbart obekymrade över de möjligheter som bolag som Facebook och Google har att ha koll på vårt liv.

Så sent som i fjol kunde DN visa hur hundratusentals svenskar dygnet runt blir gps-övervakade via appar i telefonen – och hur informationen, som kan spåras ner på individnivå, säljs öppet.

Kort sagt: mot vissa skurkar hjälper inte ens en polis i varje gathörn och aldrig så höga murar och tjocka lås. Det är bra att vi fått en debatt om ökat skydd mot våldsbrottslingarnas och de kriminella gängens attacker mot vår trygghet, men vi får inte glömma bort andra, högst reella hot.

Man kan uppleva ökad otrygghet på flera sätt. Dit hör en alltför repressiv stat och företag som via telefonen kryper allt längre in i vårt privatliv. Men också regeringar, myndigheter och företag som vi anförtror våra hemligheter men som inte ens klarar att hålla dessa borta från de gangstrar som bebor internets mörkaste no go-zoner.