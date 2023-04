Isobel Hadley-Kamptz: Absolut krigsbrott – när inte ens statsterror får stå i vägen för vinstintresset

Det var oturlig timing ändå, för Absolut Vodka och de andra exklusiva spritmärkena som ägs av moderbolaget Pernod Ricard. Samma dag som bolaget berättade att man åter kommer att börja kränga lyxsprit till den ryska medelklassen valde nämligen en Putinvänlig rysk bloggare att triumfatoriskt lägga upp en film där ryska soldater ses skära huvudet av en ukrainsk krigsfånge. I en annan film som också cirkulerat den senaste veckan syns flera kroppar med ukrainska symboler på kläderna ligga med avhuggna huvuden och händer.

Äktheten i filmerna är ännu inte belagd, men bestialiskt våld från den ryska militären är tyvärr varken nytt eller oväntat. Den ukrainske utrikesministern Dmytro Kuleba jämförde i en kommentar Ryssland med IS – som regelbundet publicerade filmer på halshuggningar – men i sammanhanget kanske det snarare var IS som inspirerades av det ryska barbariet. Moskvas soldater och dess legoknektar i Wagnergruppen har länge ägnat sig åt den sortens terror, däribland just i det krig i Syrien där IS också deltagit.

Den mördade ryska journalisten Anna Politkovskaja beskriver i ”Tjetjenien – sanningen om kriget” hur ryska soldater hon mötte pratade öppet om allt från våldtäkter och tortyr till motståndarnas styckade kroppar. Människorättsorganisationer som ryska Memorial och Human Rights Watch har dokumenterat åtskilliga fall där tjetjener stympats, flåtts eller skalperats, både levande och döda.

Men klart att man ska kunna servera Absolut på Moskvas cocktailpartyn i vår! Hörde jag skål?

Och varför ska privata företag förresten ta ett ansvar som världens högsta politiska institutioner inte klarar av? Den första april i år tog Ryssland som i ett av verklighetens allra solkigaste aprilskämt över ordförandeklubban i FN:s säkerhetsråd. Rådet har som formell uppgift att ”upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten”. Klippt och skuret för någon som invaderar fredliga grannländer, torterar befolkningen och rövar bort dess barn.

Enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är det nu konstaterat att minst 16 200 ukrainska barn kidnappats av Ryssland. Den verkliga siffran är sannolikt långt högre. Hittills har bara 300 barn återlämnats.

Det är ovanligt med enkla svartvita konflikter. Nästan alltid uppvisar alla sidor varierande grader av gråskalor i det fasansfulla och om man anstränger sig går det ofta att se rimliga skäl för agerandet hos alla parter i en konflikt. Så är det inte med kriget i Ukraina.

Det innebär inte att den ukrainska sidan alltid är helylle. Säkerligen begår även ukrainska soldater övergrepp i kriget och det är fullt möjligt att det kommer att komma fram mindre smickrande saker också om president Volodymyr Zelenskyj så småningom. Men själva konflikten är enkel. Ett fredligt land attackeras av en kolonialistisk stormakt vars syfte är att förinta det mindre landets nationella och kulturella existens. I den ävlan är ingen terror för vidrig, inga krigsbrott för grova. Att mobilfilma när man hugger huvudet av försvarslösa krigsfångar och lägga upp filmen på nätet blir då bara en detalj på vägen.

Att ta in den ondskan är ansträngande. Att agera efter det är ännu jobbigare. Därför märks nu trötthet både i det militära stödet till Ukraina och i det civila. Inte för att någon förväntar sig moralisk resning från den internationella olympiska kommittén, men det var ändå talande när IOK nyligen öppnade för att åter välkomna ryska och belarusiska idrottare.

I mars hade 262 ukrainska elitidrottare stupat i kriget. En av dem var 22-årige boxaren Maksym Galinitjev, som vann silver i ungdoms-OS 2018. En annan var Vitali Merinov, 33-årig kickboxare med fyra VM-guld. Det är praktiskt för Ryssland förstås, inför en återkomst till internationella idrottstävlingar, att bokstavligen röja delar av konkurrensen ur vägen.

IOK säger att idrottare som aktivt stöttat kriget inte ska få tävla. I OS i Tokyo vann Ryssland 71 medaljer. Enligt Dmytro Kuleba vanns 45 av dem av idrottare som är medlemmar i den ryska arméns idrottsförening.

Är det ett aktivt eller passivt stöd? Och hur ska stödet från armén till de ryska idrottarna räknas, när de bombar ukrainska idrottsanläggningar eller förstör elnätverket så att träning i Ukraina blir omöjligt?

Det här kriget kommer att pågå länge. Många vill nu backa undan från de tydliga ställningstaganden som gjort krigets effekter märkbara också utanför Ukraina. Nej, våra barn har inte rövats bort, vi har inte torterats, skändats, mördats. Allmän trötthet över elpriser och inflation är ändå fullt begriplig, men det är uppenbarligen inte det som varit svårast. Vi har inte kunnat ha våra sportevenemang helt som vanligt! Företag har tjänat lite mindre pengar på att sälja vodka! Klart man inte orkar sådant i längden.