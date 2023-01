Isobel Hadley-Kamptz: Då hyllade vi personer som räddade flyktingars liv – nu åtalar vi dem

Det är väldigt länge sedan som den treårige Alan Kurdi med sin död och sina små gympaskor tillfälligt fick människor i hela Europa att tänka att de främsta offren för flyktingkrisen 2015 kanske inte var vi. Sedan dess har ytterligare 20 000 dött i Medelhavet i strävan att nå ett bättre liv.

I veckan inleddes en rättegång i Grekland mot Sarah Mardini och 23 andra volontärer som var aktiva i hjälporganisationen Emergency Response Center International (ERCI). De åtalas för bland annat spioneri och hotas vidare av åtal om trafficking och pengatvätt. Om de fälls riskerar de 25 års fängelse.

Att just Sarah Mardini nu står åtalad är bara ännu en akt i den tragedi om den europeiska flyktingpolitiken som hennes personliga öde kommit att utgöra.

Det organisationen faktiskt gjorde var att i samarbete med grekiska myndigheter bistå i sjöräddning av flyktingar samt att hjälpa dem som kommit i land med sådant som filtar, mat och mediciner. Mardini volontärarbetade också i lägren som tolk.

2015 kom hon nämligen själv som flykting från Syrien ihop med sin lillasyster. De for över Medelhavet från Turkiet i en överfull båt när motorn plötsligt gick sönder. Sarah och hennes syster Yusra, som båda var syriska landslagssimmare, hoppade i vattnet och började skjuta båten framför sig. I tre och en halv timme simmade de på det sättet innan de nådde Grekland.

Systrarna fick pris för sitt hjältemod och talade inför FN:s generalförsamling. Efter att de fått asyl i Tyskland togs Yusra ut i OS-truppen och simmade i OS både 2016 och 2020 för det internationella flyktinglaget. Deras resa har blivit en film – ”The Swimmers”. Sarah åkte tillbaka till Lesbos för att hjälpa andra. Sedan greps hon.

Inte sällan försöker olika EU-länder åtala hjälporganisationer och volontärer för brott relaterade till trafficking och flyktingsmuggling.

Enligt en rapport från EU-parlamentet är det här bara ett av många fall där hjälp till flyktingar sedan 2015 har kriminaliserats och bestraffats. Inte sällan försöker olika EU-länder åtala hjälporganisationer och volontärer just för brott relaterade till trafficking och flyktingsmuggling. Polisen i framför allt Italien och Grekland beslagtar både fartyg och centrala förnödenheter, inklusive medicinsk utrustning, mat, tält och sovsäckar.

EU har drastiskt minskat sina statliga sjöräddningsstyrkor i Medelhavet samtidigt som man aggressivt motarbetar frivilliga sjöräddningsinsatser. Argumentet har varit att sjöräddning ökar viljan att försöka korsa havet i skraltiga småbåtar. EU-rapporten visar dock hur ett ett naturligt experiment har motvisat den tesen. Under pandemin upphörde nämligen nästan all sjöräddning, men smuggelavfärderna under första halvåret 2020 var ändå dubbelt så många som samma period 2019.

Medelhavet är världens farligaste gräns, och minst 1,5 procent av passagerarna i flyktingbåtarna dör. För sex år sedan hyllade Europa dem som likt systrarna Mardini lyckades rädda flyendes liv. Nu åtalar vi dem i stället.