Isobel Hadley-Kamptz: Diktaturpengar rakt i fickan på svenska politiker

Som svar på en kritisk granskning i Aftonbladet av gruvbolaget Beowulf Minings valde bolagets ordförande, tidigare moderate ministern Sven Otto Littorin, att ifrågasätta reporterns objektivitet. Hon, Frida Sundkvist, har nämligen nyligen upptäckt att hon har samiskt påbrå.

Det är oklart om den förre ministern anser att etniskt svenska journalister också bör hindras från att bevaka svenska frågor. Redaktioner kanske bör inrätta register över medarbetarna för att förhindra etnisketiska komplikationer?

I Sverige har vi nästan inga regler alls kring lobbying.

Det här kan man skratta åt, och sannolikt ville Littorin bara vända bort blicken från själva granskningen. Men det finns ett annat område där vi faktiskt behöver insyn för att kunna se intressekonflikter. Det rör exempelvis Littorins pr-byrå The Labyrinth, som både lobbat för gruvutbyggnaden och för att kinesiska Huawei ska få vara med i det svenska 5g-nätet.

I Sverige har vi nästan inga regler alls kring lobbying. Här ligger vi långt efter många alla andra västländer, där lobbyister både behöver registrera sig och vara öppna med sina kontakter med makten. Pr-byråerna här håller i allmänhet sina kunder hemliga och politiker behöver inte berätta vilka lobbyister de träffar. Vissa saker är dock kända. Vi vet att byrån Halvarsson och Halvarsson arbetade hårt för att få Sverige att säga ja till den ryska gasledningen Nord Stream. Där jobbade då bland annat Fredrik Reinfeldts förra statssekreterare Ulrica Schenström, nu vd på tankesmedjan Fores.

Uppenbarligen har många inte förstått problemen med att diktaturer ger hemliga uppdrag för att påverka Sverige.

Den tidigare moderattoppen Gunnar Hökmark har varit engagerad för Östeuropa i många decennier. Han kämpade tidigt för Baltikums frihet, och har retat upp Ryssland till den grad att han sedan 2019 inte får resa in i landet.

Hans arbetsgivare, pr-byrån Kreab, öppnade däremot 2013 kontor i Moskva, där man arbetade med kunder knutna till ryska staten. Så sent som 2019, fem år efter Krim-annekteringen, hävdade Kreab att Ryssland var pånyttfött och ett framtidsland. Enligt tidningen ETC har all information på Kreabs hemsida om verksamheten i Ryssland dock nyligen raderats.

Hittills har den som kritiserat det här anklagats för moralism. Uppenbarligen har många inte förstått problemen med att diktaturer ger hemliga uppdrag för att påverka Sverige. Nu går frågan inte längre att ignorera.

