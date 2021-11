Isobel Hadley-Kamptz: Ett höjt pris på koldioxid är bästa sättet att rädda klimatet

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Nu går klimattoppmötet i Glasgow mot sitt slut och snart får både potentater och aktivister åka hem. Vissa framsteg verkar ha gjorts, om minskade utsläpp av metan och om att stoppa avskogningen. Förhandlingarna om det viktigaste redskapet för att stoppa uppvärmningen kommer däremot sannolikt misslyckas. Jag talar om handel med utsläppsrätter.

FN:s system för sådan handel har egentligen aldrig fungerat. Det utgår från de utsläppsmål som sattes i Kyoto 1997, mål som alla länder med några som helst klimatambitioner snabbt nådde. Därefter har man kunnat sälja mellanskillnaden i CO²-utsläpp mellan målen och de egna resultaten till länder som inte minskat sina utsläpp alls. I realiteten har alltså handeln fungerat på rakt motsatt sätt mot den handel med utsläppsrätter som finns i EU och tvärtom motverkat utsläppsminskningar.

Förmodligen kommer protokollet från Glasgow förbättra det här litegrann, men det betyder alltså inte så mycket. Det är ledsamt givet hur viktigt ett fungerande globalt system för utsläppsrättshandel skulle kunna vara. IETA, International Emissions Trading Association, har exempelvis uppskattat att det skulle kunna minska kostnaderna för att hindra uppvärmningen med 250 miljarder dollar om året.

Det beror på att ett höjt pris på att släppa ut koldioxid är det överlägset bästa sättet att hindra koldioxidutsläpp. När något blir dyrt väljer både människor och företag hellre något annat. När något blir väldigt dyrt kommer det att upphöra.

Att vi i dag ser så stora omställningar inom industrin, med både koldioxidneutralt stål och cement på gång i Sverige, kan vi också tacka EU:s handel med utsläppsrätter för. När den infördes låg priset för att släppa ut koldioxid på omkring 5 euro/ton. I dag är priset 60 euro/ton. Det har både påskyndat nedstängning av kolkraftverk och sporrat klimatinnovationer.

Att det ska kosta att släppa ut koldioxid är också en moralisk fråga. På ekonomiska kallas det här en negativ externalitet, när resultatet av ett fritt val på en marknad får en negativ konsekvens vars kostnad inte ingår i priset. Så länge kostnaden inte tas av den som gör utsläppet utan av samhället som helhet, eller kanske av översvämningsdrabbade bönder i Indonesien, snedvrids marknaden och utsläppen gynnas.

William Nordhaus, som fick 2018 års ekonomipris till Alfred Nobels minne för sin forskning i miljöekonomi, har beskrivit klimatförändringarna som ”the Goliath of all externalities”, just eftersom hela jordklotet drabbas av potentiellt fasansfulla effekter över lång tid.

Citatet läser jag i en ny rapport om priset på koldioxid av Ellen Gustafsson, som är ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Timbro. Gustafsson skriver om hur bara 21 procent av alla koldioxidsläpp i världen har en prislapp. USA har exempelvis ingen koldioxidskatt alls. Vissa delstater har, men på nationell nivå kostar koldioxidutsläpp ingenting alls. Det kan jämföras med Kina, som under 2021 infört ett förvisso begränsat system för utsläppsrätter.

Gustafsson har en del utmärkta förslag, som att genom svenskt bistånd hjälpa till att bygga upp strukturer för prissättning av koldioxid i utvecklingsländer. Skatteverket arbetar redan i dag med tekniskt bistånd för att hjälpa länder till fungerande beskattning. Ingenstans handlar det dock om miljöskatter. Att allmänt villkora biståndet med att mottagarländerna har ett pris på koldioxid skulle däremot främst drabba de allra fattigaste.

Viktigt är också att inte ställa den fantastiska tanken på ett globalt koldioxidpris mot det vi kan göra här och nu. Att utvidga EU:s handel med utsläppsrätter till att gälla också transporter och byggnader och så småningom jordbruk är nödvändigt oavsett globala överenskommelser. Att göra det billigare att släppa ut koldioxid, som Moderaterna vill med sänkt bensin- och dieselskatt, är vansinne.

Tyvärr kommer vi nog se fler populistiska förslag av det slaget, nu när priset på utsläpp är så högt att det känns. Men det är alltså hela poängen, priset ska få oss att välja bort det som släpper ut. Om man politiskt vill kompensera drabbade enskilda måste det göras utan att sänka priset på koldioxid.