Isobel Hadley-Kamptz: Ingen har någonsin sexfantiserat om att bli bunden av en person utklädd till folkpartist

I en av sina mest berömda tidiga texter, ”How to DRIVE FAST on DRUGS while getting your WING-WANG SQUEEZED and not SPILL YOUR DRINK”, skrev den amerikanske libertarianske satirikern PJ O'Rourke om att nöjet i att fylleköra väldigt fort var mycket större och coolare för en ung person. Om en 58-åring skulle ge sig på det vore det bara töntigt. Vilken risk skulle det ens vara för honom – han satt väl ändå bara och väntade på vilken sorts cancer han skulle få.

Själv hann han bli 60 innan han första gången berättade om en egen cancer, den gången i tarmen. Den 15 februari i år dog han, av lungcancer.

I dödsrunan över O'Rourke i Financial Times citeras en gammal redaktör om hur hans texter var så perfekt skrivna att redaktörerna bara hade en enda uppgift: att rensa bort det enda skämtet som gick för långt. Man märker omedelbart att han var från en svunnen tid. Ingen av dagens enfants terribles skulle acceptera en strykning av ett alltför plumpt skämt utan att börja gasta om yttrandefrihet. Själva förekomsten av redaktörer är närmast i sig retro i en tid när det ofiltrerade, råa tilltalet hyllas som det enda möjligt sanna och autentiska.

Det var inte heller det enda otidsenliga med O'Rourke. Inför valet 2016 gick han exempelvis ut med sitt stöd till Hillary Clinton. Inte för att han gillade henne, tvärtom var han tydlig med sitt förakt för vad han kallade hennes lögner och tomma löften: ”Hon har fel om absolut allting, men hon har fel inom den normala skalan.” Sådana detaljer bryr sig stora delar av dagens höger inte längre om.

Inte för att O'Rourke för den skull fick vänsterns kärlek. Tvärtom kallades han vid flera tillfällen för nazist, något han också besvarade med både mer humor och betydligt större sinneslugn än när någon i dag benämner en moderat som högerkonservativ: ”Ingen har någonsin haft en sexfantasi om att bli bunden och utnyttjad av någon som klätt ut sig till socialliberal.”

Han var ju dessutom oerhört långt från nazist, vilket möjligen gjorde det lättare att vara så obekymrad. I dagens samhällsklimat har vi kanske inte alltid den lyxen.

