Isobel Hadley-Kamptz: Natomotståndare behöver bättre argument – här har ni dem

Allt tyder på att Socialdemokraterna efter partirådslaget nu i maj byter linje och förordar att Sverige går med i Nato. Därefter är en formell ansökan om medlemskap bara en tidsfråga.

Som Natoförespråkare är det dock inte läge att korka upp champagnen. Opinionen har visserligen svängt dramatiskt till förmån för att gå med, men en tredjedel av befolkningen är fortfarande emot. Många upplever också obehag över den snabba processen, där väljarna inte kommer att tillfrågas i ett val.

Det finns också goda argument i sak mot Nato. För mig tar det exempelvis starkt emot att gå in i en militärallians med Turkiet, som både monterat ner sin egen demokrati och flygbombar kurder. Det är dock inte sant, som Nooshi Dagostar (V) påstått, att Natoländer skulle vara förpliktigade att bistå Turkiets bombningar. Nato är en försvarsallians och ingen behöver stötta andra medlemmars anfallskrig. Däremot är det fortfarande en obehaglig faktor.

Att just nu sluta an till den amerikanska vägen känns onekligen mer otryggt än man skulle önska.

En annan viktig punkt är den alltmer instabila amerikanska demokratin. Det gäller inte bara Trump, genom rötan i det republikanska partiet har institutionerna själva satts i gungning. Att just nu sluta an till den amerikanska vägen känns onekligen mer otryggt än man skulle önska. Å andra sidan är vi oavsett medlemskap beroende av amerikanska säkerhetsgarantier. Och otryggheten vid en ny mandatperiod för president Trump är rimligen inte mindre om man står utanför Nato och förlitar sig på informella löften?

Allra mest akut är kanske osäkerheten som uppstår under perioden mellan att en ansökan lämnats in och vi faktiskt blivit godkända medlemmar. En svensk och finsk Natoansökan riskerar att öka instabiliteten i ett redan instabilt Europa. Ryssland har redan hotat om repressalier. Och kommer alla Natomedlemmar verkligen att leva upp till amerikanska löften om en snabb process? Kroatien har redan meddelat sin tvekan. Vågar man lita på de amerikanska och brittiska säkerhetsutfästelserna under tiden?

Kommer alla Natomedlemmar verkligen att leva upp till amerikanska löften om en snabb process?

Ibland leder vänsterns antiamerikanism till en oförmåga att se klart på Rysslands imperialistiska våldsambitioner. Men det gör inte USA:s historia av folkrättsbrott och övergrepp mot civila mindre sann. Irakkriget var exempelvis ett fatalt misslyckande både praktiskt och moraliskt och föregicks av direkta lögner från USA mot omvärlden.

Men man kan kritisera den sortens förbrytelser även inom Nato. Frankrike var 2003 rent av så uttalat emot Irakkriget att amerikanska restauranger som svar tillfälligt bytte namn på pommes frites till ”freedom fries”. Visst, det kanske blir svårare och kräver mer ryggrad än om vi hade stått utanför. Om Sverige då tvingas skaffa mer ryggrad är det dock utmärkt, oavsett Nato.

