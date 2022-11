Isobel Hadley-Kamptz: Senast det gick såhär dåligt för Ryssland blev det revolution

När de ukrainska styrkorna i veckan rullade in i Cherson möttes de av blågula hav: flaggviftande barn, gråtande gummor, sjungande och dansande tonårsflickor. Människor hade grävt ner ukrainska flaggor i trädgården i väntan på den här dagen.

Det är inte ens två månader sedan Putin triumfatoriskt meddelade en annektering, efter att hela 87 procent av invånarna minsann hade ”röstat” för att tillhöra Ryssland. Liz Truss var brittisk premiärminister längre tid än Cherson var ryskt. Även det ryska våldsamma nationsbygget hade alltså kortare livslängd än ett genomsnittligt salladshuvud.

Även det ryska våldsamma nationsbygget hade alltså kortare livslängd än ett genomsnittligt salladshuvud.

Via den oberoende ryska nyhetskanalen Astra läser jag om tvångsrekryterade män som flytt fronten efter en tung förlust utanför Lyman i östra Ukraina. Utan vare sig träning eller mer specifika order än att ”gå ditåt” hade de ålat sig direkt in i ukrainsk beskjutning och tvingats retirera. Väl tillbaka på basen upptäcker de att deras överordnade ljugit för dem och att någon av de egna stulit alla deras privata tillhörigheter. När de sedan utan utrustning beordras tillbaka till fronten vägrar de, vilket leder till fängsling, tortyr och hot om massavrättning.

Den oberoende ryska tv-kanalen TV Rain tvingades tidigare i år flytta till Lettland. De har talat med ryska rekryter vars befäl sade öppet att: ”Ni är bara kött, det är därför ni är här. Ni kommer alla att dö oavsett.” De sattes obeväpnade att gräva värn med bara händerna, medan befälen åkte från platsen. En stund senare började den ukrainska beskjutningen.

Ryssland har egentligen alltid bara haft en övergripande militär strategi: att dränka fienden i de egna soldaternas blod.

Ju mer man får reda på om den ryska insatsen i Ukraina, desto mer går tankarna till tidigare ryska och sovjetiska militära katastrofer. Under första världskriget låg exempelvis Ryssland efter resten av Europa både tekniskt och ekonomiskt och den ryska industrin förmådde inte tillverka tillräckligt mycket vapen eller annan krigsmateriel till soldaterna. Många ryska soldater drog därför in i kriget helt obeväpnade och fick hoppas på att så småningom kunna ta ett vapen från en fallen kamrat. Just det kom det åtminstone många tillfällen till.

Många historiker menar att den kompletta ryska militära inkompetensen, med officerare som var bättre på att dricka konjak och duellera med värja än på militär strategi, var avgörande för den ryska revolutionen. Till sist accepterade inte de vanliga soldaterna att betraktas som blott kött till tsarens köttkvarn.

Men Ryssland och Sovjet har egentligen alltid bara haft en övergripande militär strategi: att dränka fienden i de egna soldaternas blod. Så också i det krig som landet ändå var med och vann – andra världskriget. Sovjet förlorade totalt mellan 20 och 27 miljoner människor under det kriget, nästan 14 procent av befolkningen. Och det gjorde man alltså trots att man vann kriget! Tyskland förlorade totalt omkring sju miljoner, och då inkluderas både mördade tyska judar och oppositionella tyskar som dödades av nazisterna.

I svenska högerradikala kretsar var det länge kutym att hävda överlägsenheten i det hårda manliga Ryssland.

Givet historien är det fascinerande hur världen ändå gått på myten om den ryska militära överlägsenheten. Det var inte bara Ryssland som trodde på en snabb seger i Ukraina, även i väst utgick många från att Putin skulle paradera in i Kiev inom några veckor från anfallet.

I svenska högerradikala kretsar var det länge kutym att – samtidigt som man fick spontan hjärtinfarkt vid åsynen av en balettdansör i reklam för svenska försvaret – hävda överlägsenheten i det hårda manliga Ryssland. ”Töntiga PK-Sverige skulle inte ha en chans,” sa de och det var oklart vilken sida de skulle ställa sig på vid ett angrepp från öst.

Måhända är ryssar hårdare än svenskar, men som synes i striderna i Ukraina blir ryska soldater lamslagna om det händer något oplanerat och deras befäl tycks minst lika upptagna vid att försnilla materiel för egen vinning som vid att, tja, leda striderna. Och om man bortser från kärnvapnen är det tydligt att Ryssland saknar nästan allting som behövs för att bedriva krig.

Oleksii Potiomkin är förresten förste dansare på Kievoperan och anslöt i februari till sitt lands försvar. Styrka kommer i olika former.