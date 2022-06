Isobel Hadley-Kamptz: Vanliga amerikanska kvinnor har blivit dissidenter i en diktatur

Efter att den amerikanska högsta domstolen på midsommarafton förklarade att rätten till abort inte skyddas av konstitutionen har mina flöden i sociala medier förvandlats. Den glödgade moraliska vreden över fråntagna mänskliga rättigheter var väntad, men det som slår mig hårdast är de konkreta tipsen till alla som kan bli gravida.

Radera din mensapp så att polisen inte kan se om du varit gravid. Du måste också rensa eller förvanska all data från appen, annars kan polisen återskapa informationen. Googla inte efter abortmedicin. Om du absolut vill hålla koll på din menscykel i telefonen gör det genom kodord, typ lunch med mamma. Stäng av gps i bilen och telefonen, lägg telefonen i en foliepåse.

Om du absolut vill hålla koll på din menscykel i telefonen gör det genom kodord, typ lunch med mamma.

Det här är råd som ges till oppositionella i diktaturer för att skydda dem från statligt våld. I ett slag har vanliga amerikanska kvinnor i fertil ålder blivit dissidenter i sitt eget land, och måste leva med risken att få telefonen genomsökt efter komprometterande information. Frågan är dock hur långt råden räcker.

Många har påpekat hur dagens digitala övervakningsmöjligheter skulle ha gjort DDR grönt av avund. Övervakningshotet har ändå trött viftats bort i västvärlden. ”Våra” regeringar vill ju inte använda informationen på det sättet. Nå, säg det till en gravid tonåring i Alabama, där man redan innan det senaste HD-beslutet åtalade en kvinna för dråp för att hon blivit skjuten i magen så att hennes foster dog. Gravida kommer känna övervakningsstaten inpå kroppen.

Att Google och Facebook vet när någon är gravid redan innan personen berättat om det för sina närmaste eller innan hon ens vet det själv är en gammal sanning. De data som används för att rikta annonser om barnvagnar till nygravida är till salu för den som vill köpa. En delstat som är angelägen om att förhindra aborter kommer rimligen att köpa sådana data för att hålla koll på sin kvinnliga befolkning.

I ett slag har vanliga amerikanska kvinnor i fertil ålder blivit dissidenter i sitt eget land.

De abortförbud eller abortrestriktioner som nu införs i minst 13 och mest 26 amerikanska delstater kommer att utformas olika. I nuläget riktas förbuden mot den som utför aborten snarare än mot kvinnan (även om man i Louisiana nyligen försökte få igenom en lag som likställde abort med mord och kvinnan som mördaren). Med dagens medicinska aborter – som är normen i början av en graviditet – är det dock den gravida som själv sväljer medicinen.

Att tillhandahålla sådan medicin via nätet är en betydligt mycket mindre farlig lösning än forna tiders bakgateaborter för den som vill göra abort trots förbuden. Det flyttar dock den aktiva handlingen, och det brott som en delstat har möjlighet att beivra, till den enskilda kvinnan. Flera delstater har försökt förbjuda posthantering av sådana mediciner. Man kommer också att rikta in sig direkt mot personen som tagit pillren, en kvinna i Texas har redan åtalats för mord.

Kvinnor kommer också att tvingas vittna mot den som bistått vid en abort.

Kvinnor kommer dessutom att tvingas vittna mot den som bistått vid en abort, det gäller både medicinsk personal och närstående som exempelvis givit skjuts till kliniken. Här kommer digital bevisning från telefoner eller gps-master väl till pass.

Den avskaffade aborträtten leder till att även andra fri- och rättigheter hotas. I Missouri, där man infört ett nära totalt abortförbud, vill man exempelvis införa en lag som gör det möjligt för vem som helst att stämma någon som hjälpt en gravid person att resa över delstatsgränsen för att göra abort. Gravida ska på så sätt hindras att lämna delstaten. Juridiska experter är oense om huruvida det strider mot konstitutionen.

Vi vet att kvinnor kommer att dö, men det talas mindre om att vanliga kvinnor också kommer att massövervakas och fängslas.

Redan i dag har lagar om fosters rättigheter lett till att gravida som använder droger (inklusive utskrivna mediciner) kan spärras in under graviditeten. Gravida som fått missfall har åtalats och fängslats, och kvinnor har åtalats för självmordsförsök under graviditet. De kommande abortförbuden tydliggör att gravida kroppar saknar rätt till självbestämmande. Missfallsvården blir en kontrollinstans samtidigt som den hindras att ge ibland livsnödvändig vård.

Vi vet att kvinnor kommer att dö, men det talas mindre om att vanliga kvinnor också kommer att massövervakas och fängslas. Som de avvikande domarna i HD skrev så har alla kvinnor i the land of the free precis förpassats till andra klassens medborgare. De har blivit dissidenter.