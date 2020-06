Isobel Hadley-Kamptz: Världens högerpopulister har sprungit in i en vägg av coronaverklighet

Ingenting verkade kunna stoppa de nya auktoritära högerpopulisterna. I land efter land stormade de fram, från Bolsonaros Brasilien till Duertes Filippinerna. I vissa länder har sittande ledare gradvis blivit alltmer auktoritära, som Putin och Erdogan, i andra har politiker valts på en auktoritär populistisk agenda.

Överallt har den demokratiska oppositionen haft svårt att komma åt dem. Spelreglerna har förändrats, de här politikerna förlorar ingenting på att blåljuga eller göra vanvettiga uttalanden, tvärtom är det delar av en medveten taktik att helt stöpa om vad politik handlar om. Ofta bidrar dagens internetmiljöer aktivt till deras framgång, med algoritmer som främjar extremism och provokationer.

Men nu har den här rörelsen sprungit rakt in i en vägg av verklighet som varken kunde förnekas eller hanteras av trollarméer med sarkastiska mem. Jag talar förstås om coronaviruset.

I sak passar en ny okänd pandemi inte alls in i de uppritade konfliktlinjer som fått populismen att frodas.

De flesta av världens högerpopulister försökte först vifta bort corona, som de gör med all annan verklighet som inte passar in i deras agenda. Bolsonaro sade att det bara var en snuva, Trump hävdade att det var en bluff från demokraterna, Duterte uppmanade folk att inte ”tro på det”, Putin sade så sent som i sitt traditionella tal vid den ortodoxa påsken att situationen var helt under kontroll.

Det här är inte förvånande. Vi må ha fått ett litet kulturkrig kring coronahanteringen i sig, men det beror nog mest på ett nytt sorts offentligt samtal. I sak passar en ny okänd pandemi inte alls in i de uppritade konfliktlinjer som fått populismen att frodas.

Nu är det väl bara Bolsonaro som står fast vid förnekandet. Trots att Brasilien är på väg att bli världens mest coronadödliga land hävdar presidenten att alltihop bara är en konspiration mot honom (och mot Trump), och han sparkar ministrar på löpande band för att de inte håller med. I takt med dödstalen har dock även hans allierade inom radikalhögern börjat ta avstånd från honom, och hans popularitet har rasat.

Även Putins stöd har minskat, men han ämnar ändå gå vidare under pågående pandemi med en folkomröstning som ska ge honom rätt till makten ända till 2036.

Trumps siffror är mer oklara, och har gått både upp och ner. En bred majoritet anser dock att han har skött coronafrågan dåligt eller väldigt dåligt, vilket nog ändå är en underdrift givet att han exempelvis vid ett tillfälle tänkte högt om att virussmittade kanske borde dricka blekmedel.

Högerpopulismen bygger på att lösa upp gränsen mellan sant och falskt, på att blåsa under konflikter och utnyttja besvikna människor för egen nytta. När den möter en verklighet som inte går att påverka med Twittertirader eller provokativa utspel så står den tomhänt. Viruset bryr sig inte om att någon äger de ”vänsterblivna” eller om att få skrattarna på sin sida. Och det verkar väljarna inte heller göra. Att skratta hela vägen till bårhuset är helt enkelt inte särskilt lockande.