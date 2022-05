Isobel Hadley-Kamptz: Vi är inte det första samhället som är på väg mot kollaps

Under lång tid har den tekniska och ekonomiska utvecklingen överträffat alla förväntningar. Den globala handeln är större än någonsin, människor lever allt bättre, städerna blir allt större.

Jag talar om bronsåldern. Tiden mellan ungefär 1 800 och 1 200 f Kr var nämligen en av historiens höjdpunkter för mänsklig civilisation.

Då fanns kring östra Medelhavet ett antal högstående kulturer, som den minoiska på Kreta, nya rikets Egypten och hettiterna i nuvarande Turkiet. Här uppfördes sådant som Luxortemplet och palatset i Knossos, med en rikedom och med tekniska färdigheter som vi än i dag inte helt förstår att upprepa.

På ett sätt som påminner om dagens oljeberoende var man också extremt beroende av tenn, för att kunna göra den brons som krävdes för allt från vapen och vagnshjul till vardagliga verktyg.

Och det gäller ändå bara de storverk som vi upptäckt och lyckats bevara. Via lertavlor vet vi också exempelvis att kung Zimri-la i nuvarande Syrien omkring 1 750 f Kr lät uppföra ett ishus där han vintertid samlade in snö från bergen för att under den varma sommaren kunna ha isbitar i sitt vin. Zimri-la var inte bara en förespråkare för dåtidens Fanta och rosé, han var också tidigt medveten om livsmedelssäkerhet – på lertavlorna står att han noga instruerade sina tjänare att tvätta isen ren från ”grenar, jord och dynga” innan den hamnade i hans drinkar.

För 3 000 år sedan använde mykenska handelsmän standardiserade transportkrus för att lättare kunna transportera olivolja och vin över Medelhavet. I dag använder vi standardiserade containrar.

Och kanske är det inte någon jättekatastrof, utan ett containerfartyg fast i Suezkanalen, som ska betraktas som startskottet till undergången, funderade nyligen poeten Malte Persson i Expressen och drog paralleller mellan bronsåldern och vår tid. Han är inte den första att oroa sig för att den kollaps som så småningom drabbade de civilisationerna också skulle kunna hända oss.

Som den döda kanariefågeln i dagens globaliserade gruvgångar håller man fram bristen på halvledare.

Det som tros ha orsakat bronsålderskollapsen var ett antal separata men samverkande faktorer som är lätta att känna igen sig i. Området drabbades av stora klimatförändringar som i sin tur orsakade svält och folkförflyttningar. Svåra epidemier plågade befolkningarna, och i flera riken fanns starka inre slitningar. På ett sätt som påminner om dagens oljeberoende var man också extremt beroende av tenn, för att kunna göra den brons som krävdes för allt från vapen och vagnshjul till vardagliga verktyg. Möjligen kan man också se en parallell mellan dagens Ryssland och den tidens invasioner av de ännu oidentifierade folkslag som kallas ”sjöfolken” och som lade bronsålderskulturernas främsta städer i ruiner.

Den likhet som många framför allt lyfter fram är dock de komplexa internationella handelsnätverken, med ekonomisk diversifiering och långväga handel. När den handeln stördes av krig och sjukdomar skapade det problem som snabbt kunde sprida sig och eskalera. Slutsatsen: se hur osäkert det blir med globalisering!

Som den döda kanariefågeln i dagens globaliserade gruvgångar håller man därefter fram bristen på halvledare, eller mikrochip. Efter pandemin påstås den bristen ha visat riskerna med global handel. Sydkorea och Taiwan har dock ökat exporten av microchip med 30 procent sedan 2019, det är bara det att efterfrågan också har ökat.

I vår reaktionärt apokalyptiska tid är det både populärt att varna för kommande kollapser och att lyfta fram farorna med öppenhet och utbyten.

I vår reaktionärt apokalyptiska tid är det populärt att varna för kollapser och lyfta fram farorna med öppenhet. Här blir bronsålderskollapsen en perfekt metafor, trots att riskerna då som nu snarare handlar om monopol och pseudomonopol inom vissa nyckelområden än om handel i sig. Beroendet av tenn byggde på samma sätt som dagens oljeberoenden in en ömtålighet i ekonomin.

Kanske kommer även vår civilisation falla samman, det har trots allt alla tidigare civilisationer gjort. Men den som vill lyfta hotet från handel och öppenhet måste lägga fram bättre bevis. För en sak är helt säker. Både på bronsåldern och i vår tid har just de krafterna framför allt givit mänskligheten en ojämförlig blomstring.

Jag tar ett glas rosé tack, gärna med en isbit.

